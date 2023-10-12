Gaziantep’te feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Gaziantep'te, ATV motoru ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 genç hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Hüseyin Akın ve Kerim Gündoğan'ın cenazeleri yakınları tarafından hastaneden alındı.
Gaziantep’te Volkan Kılınçoğlu (46) idaresindeki 27 ARB 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 MST 04 plakalı ATV motoru, 15 Temmuz Mahallesi’nde çarpıştı.
İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü ile ATV motorunda bulunan Hüseyin Akın (14) ve Kerim Gündoğan (14) yaralandı.
Olay yerine ambulans ve çok sayıda polis yönlendirildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Akın ve Kerim Gündoğan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Kılınçoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)