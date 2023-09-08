Gaziantep’te hastanede temizlik görevlisini bıçaklayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi Mustafa Yıldız'ı (38) bıçaklayıp ağır yaralayan Ömer Fıstıkçı (40), tutuklandı. Fıstıkçı, eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Yıldız ile arasında çıkan tartışmada kendisini kaybettiğini söyledi.

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Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün sabah meydana gelen olayda hastanenin 4’üncü katında, temizlik görevlisi Mustafa Yıldız, Ömer Fıstıkçı tarafından bıçaklandı. Vücudunun birçok yerinden yaralanan Yıldız, hastanede ameliyata alındı. Durumu ağır olan Yıldız’ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Olay yerinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, Yıldız’ı bıçaklayan Ömer Fıstıkçı, kendisine engel olmaya çalışanları “Karışmayın, bu namus meselesi” diyerek uzaklaştırıyor. Fıstıkçı, daha sonra hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp, polise teslim ediliyor.

EMNİYET’TEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Ömer Fıstıkçı, Emniyet’teki sorgusunda, olay anında Yıldız’ın sözleri üzerine kendisini kaybettiğini söyledi. Eşinin de aynı hastanede temizlik personeli olarak çalıştığını ve aldatıldığından şüphelendiğini belirten Fıstıkçı, ifadesinde, “22 yıllık evliyim. Eşimin son zamanlarda davranışlarındaki değişiklikler nedeniyle beni aldattığından şüphelendim. Bunun üzerine eşimin telefonuna yapılan görüşmeleri kaydeden program yükledim. Önceki gün telefonu incelediğimde eşim ile Mustafa Yıldız’ın konuşmalarına şahit oldum. Aramızda tartışma çıktı ve boşanmak istediğimi söyleyip, kendisini ailesinin evine bıraktım. Sabah boşanma konusuyla ilgili görüşmek üzere üzerimde bıçakla hastaneye gittiğimde eşim ile Mustafayı birlikte gördüm. Mustafa Yıldız’ın yanına giderek yaptığının doğru olmadığını söyledim. Kendisi ise bana, ‘Adam olsaydın, karına sahip çıksaydın’ dedi. Bu sözler üzerine deliye döndüm ve kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde ellerimde kelepçe vardı, onu bıçakladığımı bile hatırlamıyorum” dedi.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fıstıkçı, nöbetçi hakimlik tarafından ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. (DHA)

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