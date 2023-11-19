Gece 100 kilometre hızda fırtına, sabah deniz keyfi

Antalya'da gece boyunca etkili olan ve saatte 100 kilometreye ulaşan fırtınada birçok ağaç devrildi, karada ve havada ulaşım aksamaları yaşandı. Sabah saatlerinde fırtınanın durmasıyla turistlerin denize girmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

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Meteoroloji’nin ‘turuncu kod’ uyarısının yapıldığı Antalya’da, gece fırtına şiddetlendi. Havaalanlarındaki iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşanırken, bazı uçuşlar iptal edildi. Gazipaşa-Anamur ve Korkuteli-Burdur kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent merkezinde çöp konteynerleri sürüklendi ve ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri gece boyunca devrilen ağaçlara müdahale ederek kesim işlemlerini gerçekleştirdi.

“DAHA SOĞUK HAVADAN GELDİM”

Fırtına sonrası bazı yerli ve yabancı tatilciler denize girdi. Konyaaltı Sahili’nde hava soğuk olmasına rağmen bazı ziyaretçiler denize girerken, bazıları sahil bandında koşu ve yürüyüş yaptı.

Rus bir tatilci, “Hava soğuk ama deniz sıcak. Rusya’dan daha soğuk havadan geldim. Kışın deniz daha güzel ve temiz. Burası çok güzel” derken, bir başka tatilci “Antalya çok güzel. Yaz-kış demeden denize giriyorum. Dışarısı soğuk bile olsa su gayet güzel. Antalya’yı ve denizi çok seviyorum” şeklinde konuştu. (DHA)

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