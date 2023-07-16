Göç İdaresi’nden göçmen sayısı açıklaması
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Göçmen sayıları hakkında bilgi verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
*Bugüne kadar, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla %20’yi aştığı 1.169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır.
“ÜLKE GENELİNDE 4.893.752 GÖÇMEN VAR”
*İstanbul’da kapalı mahalle sayısı 54’tür. Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4.893.752’dir. Yabanci sayıları, Göç idaresi Başkanlığımıza ait goc.gov.tr adresinde her hafta düzenli olarak yayınlanmaktadır.
*Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır! Bir kez daha vurguluyoruz ki: Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir!