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Görüntüler Yunanistan’ı alarma geçirdi! Türkiye ile görüşmeler başladı

Göçmen kaçakçılarının Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri’ndeki bir adacığa bıraktıkları yaklaşık 100 göçmenin kurtarılması için Atina’nın Ankara ile görüştüğü belirtildi. Yunanistan’ın sınır bölgesinde alarm verdiği belirtildi.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 18:40 - 04 Haziran 2023 Güncellenme:
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Yunanistan'ın Batı Trakya’daki Dedeağaç (EVros) iline bağlı sınır bölgesindeki Meriç Nehri'nde bulunan bir adacık üzerine insan kaçakçılarının aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 100'den fazla kaçağı kaderine terk ettikleri ortaya çıktı.

YUNANİSTAN SINIRDA ALARM VERDİ

Yunanistan hükümetinin iki gündür Türkiye hudutları içerisinde bulunan Maraya isimli adacık üzerinde bulunan göçmenlerin kurtarılması için sınır makamlarının koordinesin sağlamak amacıyla Ankara ile temasta olduğu belirtildi.

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Yunanistan’ın geçici hükümet başkanı İoannis Sharma’nın basın ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde, Meriç Nehri’nin düşük su seviyesi, göçmenlerin hem Yunanistan hem de Türkiye topraklarına düşen bölgede adacıkları kullanarak yasa dışı geçişini kolaylaştırıyor. Böyle bir adacıkta, yaklaşık yüz göçmen tespit edildi. Göçmenlerin Türkiye topraklarında olması nedeniyle Yunan makamlarının gelişmeleri takip etme girişiminde bulunamayacağını belirtiyor. Yunan makamları kaçak göçmenlerin varlığını Türk makamlarına bildirildiği belirtildi.”

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