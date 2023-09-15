Grevdeki işçilerin işine son verildi

Tunceli’de Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (FEDAŞ) çalışan ve düşük ücret ile güvencesiz iş koşulları nedeniyle iş bırakma eylemine devam eden elektrik işçilerinden 17'si bir süre önce, 'yüz kızartıcı suç’ işledikleri gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkartıldı. Dün de grevde olan 15 işçinin daha işten çıkartıldığı öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'de Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (FEDAŞ) çalışan ve güvencesiz iş koşulları ile maaşlarının düşük olması nedeniyle 37 gündür grevde olan 120'ye yakın işçi kent merkezinde eylemlerini sürdürürken, şirket ise çözümü grevde olan çalışanları işten atmakla buldu. Dün 15 işçinin daha işine son verildiği öğrenildi.

35 KİŞİ İŞTEN ATILDI

FEDAŞ işçilerinin başlattığı direniş 37. gününde devam ederken, işçi temsilcileri ve işveren arasında yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.

Geçtiğimiz haftalarda 17 FEDAŞ işçisi işten çıkarılmıştı. Dün de 15 işçinin daha işten çıkarılmasıyla sayı 32 oldu.

İşçi temsilcisi Enerji Sen tarafından bugün saat 17.30’da Sanat Sokağı’nda konuya ilişkin basın açıklaması yapılacağı bildirildi.