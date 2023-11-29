Gri pasaportla gündeme gelmişti yeniden aday oldu

Gri pasaport skandalına adı karışan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerinde aday olduğunu duyurdu. Gri pasaportla yurtdışına insan kaçırma skandalı olayında AKP'li Baskil Belediyesi tarafından Almanya’nın Hamburg kentine 71 kişi gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Evren DEMİRDAŞ

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31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde gri pasaport skandalında ismi geçen Elazığ'ın Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yeniden belediye başkan adayı olacağını duyurdu.

Malatya'nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemesinin ortaya çıkması sonrasında Baskil Belediyesinin de derneklerle yapmış olduğu proje kapsamında onlarca dernek üyesini Almanya'ya gönderdiği ortaya çıkmıştı.

TEKRARDAN İNCELEME KARARI ALINDI

Gri pasaport skandalında Arıcak ve Baskil’in AKP'li belediye başkanı ve meclis üyeleri hakkında açılan davada Danıştay 1. Dairesi, tek bir yetkili merci kararıyla ön incelemenin sonuçlandırılmasının usule uygun olmadığını kaydetmişti.

Çok sayıda kişinin yurtdışına kaçırılmasına ilişkin açılan davalarda birbirinden bağımsız ancak birden fazla belediyeyi ilgilendiren eylemler nedeniyle her bir belediye yönünden ayrı ön inceleme yapılması ve yetkili merci kararı alınmasına karar vermişti.

ADAY OLDU

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'li Akmurat, sosyal medya hesabından paylaşımla tekrardan aday olduğunu duyurdu.

Akmurat “ Baskil için milletimizin teveccühü ile yine yeniden” paylaşımı yaparak aday olduğunu duyurdu.