Gültekin Uysal: Her şeyi çaldılar, yetmedi şimdi Demokrat Parti’nin sloganını çalıyorlar

Demokrat Parti Elazığ İl Kongresinde konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yeter söz milletin’ sloganın kullanmasını eleştirdi. Uysal, "Her şeyi çaldılar şimdi bunlar yetmemiş Demokrat Partinin sloganını çalmak için var gücüyle çalışacaklar" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Demokrat Parti Elazığ İl Başkanlığı’nın Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi’nde 1. Olağan İl kongresi yapıldı. Kongreye Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, genel merkez yöneticileri, CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal ve partililer katıldı. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut il başkanı Tuncay Avcıl yeniden il başkanı olarak seçildi.

“SİSTEMATİK ÇÖKÜŞÜN YAŞANDIĞI BİR DÖNEMDEYİZ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, konuşmasında ülkenin bir buhran döneminde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

* “Böyle bir buhran döneminden yeniden bu büyük ülkeyi, devleti, milleti çekip çıkarmak adına inandığımız değerleri kurucu irademizin ortaya koyduğu ruhla beraber yeninden kuvvetli bir sese dönüştürelim istiyoruz. Siyaset yapmanın en zor olduğu dönemlerin içerisindeyiz bilerek ve isteyerek siyasetin pahalı bir faaliyet dönem içerisindeyiz. Kirli kaynaklarla siyaseti finanse edenler ‘devleti ele geçireceğiz' diyerek çıktıkları yolda bugün adeta partiyle devleti özdeşleştirerek kamu görevlilerini siyaset aracı yaparak, kamunun bütçesini kendi beytülmalleri gibi kullanarak devletin kolluğundan istihbaratına adeta siyasi rekabette bir unsur olarak getirdiklerine hepimiz şahidiz. Bu devlet adına çok üzücü görüntüleri görüyoruz.

* Devletin terbiyesinde devlet umuru görmüş siyasetçilere hürmet gösterilir. Ama ne idüğü belirsiz, nereden kazandıkları belirsiz büyükşehir belediyesinde bürokrat olacaklar sonrasında bakan, başbakan olacaklar bugün çıkıp Singapur'da en büyük Türk yatırımcısı olacaklar, nasıl oluyor bu iş? Şimdi o kişinin mahtumu gitmiş jandarma komutanından valiye el pençe divan durur hale gelmiş. Biz bu ülkede işleyen bir demokrasiyi, hukuk düzenini birilerinin keyfine, siyaset tercihlerine göre değil tüm insanlara karşı saygı duyduğu bir işleyiş olsun diye istiyoruz.

* Pek çok cephesinden baktığımızda olmaz dediğimiz pek çok şeyin olduğu sistematik çöküşün yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu büyük ülkede 20 yıldır Türk milletinin kendilerine mazeret bırakmayacak şekilde yetki vermelerine rağmen, bütçe vermelerine rağmen dört tane beş yıllık kalkınma planı uygulayacak zaman vermiş olmasına rağmen Sayın Erdoğan'a sorsak bir mazeret içerisinde.”

“HER YERLERİNDEN AKAN YOLSUZLUĞA, USULSÜZLÜĞE Mİ ‘YETER' DİYOR”

Erdoğan'ın ‘yeter söz milletin' sloganını kullanmasına tepki gösteren Uysal, şu ifadeleri kullandı:

* “Şimdi trajikomik bir şekilde çıkmış ‘yeter söz milletin' diyor Biz kime, neye yeter dediğimizi biliyoruz da Elazığ'dan da sormak isteriz Sayın Erdoğan kime yeter diyor, neye yeter diyor. Yoksa Sayın Erdoğan'da AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 20 yıllık AKP iktidarına şair Eşref'in dediği gibi ‘suların haricinde her yeri akıyor' her yerlerinden akan yolsuzluğa, usulsüzlüklere mi yeter diyor? Biz neye yeter dediğimizi biliyoruz. Her şeyi çaldılar şimdi bunlar yetmemiş Demokrat Partinin sloganını çalmak için var gücüyle çalışacaklar.

* Hiç önemi yok bunların biz nereden geldiğimizi biliyoruz bu büyük ülkenin de nereden geldiğini biliyoruz bilmeyenlere inat biliyoruz. ‘Gömlek değiştiriyoruz' diyerek çıktıları yolda kişiliklerini hiçleştirerek dalından kopan yaprağın savruluşu gibi savruluşlarını da görüyoruz onlar ne yaparsa yapsınlar işte tarihin Türk demokrasisinin belki de en zor sınavıyla karşı karşıya kalacağımız önümüzdeki seçimlerde milletimizin demokratik isyan feryadını yükselterek bu olana bitene bir ‘dur' diyeceği inancındayız. Bunun için mücadele ediyoruz susturulmaya çalışılan, korkutulmaya çalışılan, sindirilmeye çalışılan insanlarımızın sesini de yükseltmek, sözünü de yükseltmek için var gücümüzle çalışacağız.”

“DANIŞMANINDAN PARA ALAN BİR ADAMI VEKİL SEÇİYORSUNUZ”

Kongrede Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da konuştu. İlde yaşanılan göç üzerinden AKP Elazığ milletvekillerini eleştiren Enginyurt, şöyle konuştu:

* “Elazığ güzel bir şehir ama sessiz bir şehre dönüşmüş. Elazığ denilince hep aklımıza Paris gibi gelirdi yıllarca. Kalkınmış, gelişmiş canlı bir şehir. Ama görüyoruz ki maalesef gibi bu iktidar 20 yılda Elazığ'da da yapmış yapacağını. Elazığ büyükşehir olmayı bekledi olamadı. Büyükşehir olamadığı gibi Elazığ'ın insanı göçtü güya dışarıdan gelen göçle nüfus dengelendi. 2014 yılında Ordu ili de dahil olmak üzere büyükşehir yarışına giren bir ilde Elazığ'dı.

* O gün 730 bin civarında bir nüfusla büyükşehir olamazdınız aradan yaklaşık 10 yıl geçmiş 730 bin bandında duran bir şehir. Sadece söz var vaat var, çünkü seçtiğiniz vekili tanımıyorsunuz vekil seçildikten sonra sizi tanımıyor. Zülküf'ü (Zülfü Demirbağ-AKP Elazığ Milletvekili) vekil diye seçiyorsunuz. Adam danışmanından maaş alarak geçiniyormuş açlıktan ölen bir adamı, danışmanından para alan bir adamı vekil seçiyorsunuz adam Elazığ bile gelemiyor değil mi parasızlıktan? O sebeple Elazığ talihsiz bir şehir olmuş inşallah bu makûs tarihinizi değiştireceksiniz.

* Demokratlar olarak biz sayın genel başkanımla Anadolu'yu karış karış geziyoruz bu makûs tarih değişsin diyoruz ama korku öylesine büyük bir iklime dönüşmüş ki herkeste büyük bir korku var. Kimi çocuğumu işten atarlar diye korkuyor, kimi esnaf vergici gelir diye korkuyor, kimi çocuğumu işe koyamamağım diye korkuyor, kimi gönderdikleri koliyi bir daha göndermezler diye korkuyor ve bu korkuyla maalesef Adalet ve Kalkına Partisi iktidarını sürdürüyor. İşte biz sayın genel başkanımla birlikte bu korkuyu yenmek için büyük bir mücadele veriyoruz.”