Hakan Fidan’dan Rusya’ya kritik ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan’ın Rusya’ya çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Sayın Bakanımız, 31 Ağustos- 1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu’na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.”