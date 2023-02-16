Hatay açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Hatay'ın Arsuz ilçesinin açıklarında saat 22.47'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bölgede artçı depremler sürerken bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre Hatay’ın Arsuz ilçesinin açıklarında saat 22.47’de 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yerin 10.77 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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