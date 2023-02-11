Hatay’da delil karartma iddiası: ‘Şube müdürlüğü binası yıkıldı, delil niteliğinde evraklar havada uçuşuyor’

Avukat Bedia Büyükgebiz, Hatay’da yer alan Valilik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü için yıkım kararı çıktığını söyleyerek delil karartma iddiasını gündeme getirdi.

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Avukat Bedia Büyükgebiz, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak Hatay'da yer alan Valilik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü için yıkım kararı çıktığını söyledi. Müdürlükte depremde yıkılan binalarla alakalı ıslak imzalı resmi evraklar olduğunu söyleyen Büyükgebiz, delil karartma iddiasını gündeme getirdi.

“VALİ İZİN VERDİ, YIKIM KARARI VAR”

Hatay İskenderun çevresindeki okul, iş yeri, yapı laboratuvar test sonuçlarının olduğunu belirten Büyükgebiz, bina önündeki iş makinelerine dikkat çekerek “Burasına dair yıkım kararı alınmış. Burada girilmeyen yüzlerce enkaz varken burada 2 kepçe çalışıyor burayı yıkmaya başladılar. Şube müdürü Murat Alkaya ‘Burası yıkılacak, vali izin verdi, yıkım kararı var’ dedi” şeklinde konuştu.

“NEDEN TEK KATLI BİNA YIKILIYOR?”

Avukat Büyükgebiz, “Zemin katın kolon basınç dayanımı 2MPa olmalı iken bizim gördüğümüz evraklardaki bazı binalarda 7-10 arası. Bu binanın yapımına müsaade etmişler kat çıkılmış ve sonra karot alınmış. Girilmeyen yüzlerce enkaz bina varken neden tek katlı devlet dairesinin yıkım kararı olduğunu biri söylesin” ifadelerini kullandı.

“KEPÇEYİ DURDURDUK, DELİL KARARTMAYA GİRER”

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Avukat Bedia Büyükgebiz, şube müdürlüğü binasından yıkım görüntüleri paylaştı ve iş makinelerinin çalışmasını durdurduklarını söyledi.

Büyükgebiz, “Son durum bu, meslektaşım Pınar Dursun haber verdi, Gözde İbiş sağ olsun Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Bey ile irtibat kurdurdu. Onlar şu an bakanlarla konuşuyor. Hatay Barosu Başkanı Cumhuriyet Başsavcılığı'na karar vermesi için baskı yapıyor. Biz buradaki kepçeyi durdurduk çünkü bunların hepsi bir delil karartmaya girer neredeyse ıslak imzalı resmi evraklar havada uçuşuyor” dedi.

“BÜTÜN DEPREM BÖLGELERİNDE TAKİP EDİLMESİ GEREKİYOR”

Salda Gölü Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada ise, “Antakya’da imar planlarının da bulunduğu binalarda yıkım yapıldığını tespit ettik. Bunu hemen müdahale edip durdurduk. Burada imar müdürlüğüne ait resmi evraklar enkaz altında. Bunu şimdilik durdurduk ama bakanlıktan gelen beyana göre OHAL sürecinde buna yetkilerinin olduğunu savcılık kararını beklemeyeceklerini söylediler. Bunu şimdilik durdursak da bütün deprem bölgelerinde takip edilmesi gerekiyor. Yoksa bu işin sorumlularının peşine düşemeyiz” denildi.

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