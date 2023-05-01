Havada çarpışmışlardı: İngiliz paraşütçü tutuklandı
Milli paraşütçü Orkut Baysal'ın ölümüne neden olan kazada, havada çarpıştıkları İngiliz paraşüt pilotu Thomas Aitken tutuklandı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde dün iki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal (39) hayatını kaybetti, yanındaki eğitim vermek için ikili atlayış yaptığı Andaç Ünsal (45) ile diğer paraşüt pilotu İngiliz Thomas Aitken (45) yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi’ndeki kazada yaralanan İngiliz paraşüt pilotu Thomas Aitken (45), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen Aitken, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Babadağ’ın 1700 metre pistinden dün milli paraşütçüler Andaç Ünsal (45) ile Orkut Baysal (39) tandem (ikili) uçuş yapmış, aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz uyruklu Thomas Aitken single (tekli) atlayış gerçekleştirmişti.
İniş sırasında rüzgarın etkisiyle havada çarpışan paraşütler, bir otelin binasına çarptıktan sonra havuz kenarına düşmüştü.
Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı paraşütçülerden Baysal kurtarılamamıştı.