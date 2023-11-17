Hayrat’ta vatandaşlar 5. HES’e geçit vermedi

Trabzon’un Hayrat ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde Baltacı Deresi üzerinde yapılması planlanan 5. HES projesinin bilgilendirme toplantısına yöre halkı izin vermedi. İlçedeki Of İçme Suyu Arıtma Tesisi üzerinde toplanan vatandaşlar, proje bilgilendirmesi için gelen yetkilileri bölgeye sokmadı.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'un Hayrat ilçesinin Yeniköy mahallesinde Baltacı Deresi üzerinde Ömer Mühendislik Şirketi, 8 megawattlık HES kurmak için Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

HES yapılmasına Hayrat Belediyesi izin vermeyince şirket, Dernekpazarı Belediyesi'nden izin aldı. Trabzon Çevre İl Müdürü Uğur Korkmaz, İl Müdür yardımcısı Bülent Sağır ve şirket yetkilileri HES yapılacak olan yerde bölge halkına bilgilendirme toplantısı yapmak istedi.

Aynı dere üzerinde daha önce kurulan 4 hidroelektrik santralinin bölgede ciddi tahribatlara neden olduğunu savunan yöre halkı, bölgede yapılmak istenen 5. HES'in bilgilendirme toplantısına izin vermedi.

İlçedeki Of İçme Suyu Arıtma Tesisi üzerinde toplanan vatandaşlar, ‘Bizi Jandarmayla karşı karşıya getirmeyin, buradan defolun gidin' diyerek toplantı için gelen yetkilileri kovdu. İl müdürü Kormaz, yardımcısı Sağır ve şirket yetkilileri toplantıyı yapamadan bölgeden ayrıldı. Öfkeli kalabalık tepkisini arttırınca Jandarmanın engeliyle karşılaştı, kısa süreli arbede yaşandı.

“BÖLGEMİZ YENİ BİR HES PROJESİNİ KALDIRACAK DURUMDA DEĞİL”

Bölgede bulunan vatandaşlar adına basın açıklaması yapan Of Hayrat Yeniköy Dernek Başkanı İrfan Altıner, şu ifadeleri kullandı;

*Mahallemizde yaklaşık 25 kilometre kadar uzunlukta bir alan içinde 4 adet HES projesi bulunmaktadır. Derenin üzerinde bir HES yapıldıktan sonra diğer HES'ler için projeler sıralanmıştır.

*Bundan dolayı bütün vadi aşağı yukarı susuz kalmıştır. Mevcut HES projelerinin doğal ortama ve çevreye verdiği zararlar ortadadır. Bu vadinin doğal alanında sadece bu bölümünde derenin doğal suyu kalmıştır.

*İklim değişikliğinden dolayı her yıl derenin suyunun da devamlı azalmakta olduğu ekolojik dengenin bozulduğu görülmektedir. HES inşaatlarının yapımı aşamasında yapılan patlama ve kazılardan dolayı su kaynaklarında kayıplar olmuştur.

*Yayla turizmi hiç gelişmemiştir. Bölgemiz yeni bir HES projesini kaldıracak durumda değildir. Bizler buradayız, hancıyız, yeni nesillere bu doğal yapıyı bu şekilde aktarmak istiyoruz.

AKP'Lİ BAŞKAN HES'E İZİN VERMEDİ

HES projesine izin vermeyen AKP'li Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, “Ülkenin, milletin menfaati varsa neden karşı olalım ama doğaya çok fazla zarar veriyorsa karşıyız. Ne kadar zararı var bilemiyoruz, bilgi almadık. Bizim suyumuzu alıp başka bir yere götürüyorsan, tabiatın dengesini bozuyorsan ben ona karşıyım” diye konuştu.

“UYANIKLIK YAPIYORLAR, BİZİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Baltacı Deresi’nin suyunun tünellerle İkizdere'ye taşınmak istendiğini ifade eden Derelerin Kardeşliği Platformu üyesi İhsan Hacıbektaşoğlu, şunları söyledi;

*Ben bu derenin suyuyla yıkandım, bu derenin suyuyla uyudum, burada yüzmeyi öğrendim. HES'lere karşı yaşam hakkımızı savunuyoruz. 2 yıldır Hayrat bölgesine korkunç bir saldırı var. Buranın suyunu alıp İyidere'ye düşürüp orada HES yapacaklar.

*Burada sahile kadar olan 40 kilometrelik alanı susuz bırakacaklar ve buradaki doğal yaşamı olduğu gibi yok etmeye çalışıyorlar. İnsanın vücudundaki bir damarı tıkadığınız zaman dengesi bozulur.

*Derelerimiz de bizim için yaşam kaynağıdır. Daha önce aynı şirket iki kez geldi ve kovaladık onları. Bu sefer projeyi değiştirdiler. Uyanıklık yapıyorlar, bizi kandırmaya çalışıyorlar. Halkımız oldukça duyarlı.

*Son 10 yıldır yapılan HES'ler doğal dengeyi bozdu. Tarım geriledi, insanlar suya ulaşamıyorlar. Halkın bu HES'e geçit vermesi mümkün değildir.

“KOLLUK KUVVETLERİ HALKIN YANINDA OLMALI”

Kolluk kuvvetlerine de tepki gösteren Hacıbektaşoğlu, “Jandarma alay komutanı halkın duruşuna rağmen gelenleri toplantıyı yaptırmak için içeriye sokmaya çalıştı, buna da izin vermedik. Devletin kolluk kuvvetleri halkın yanında olmalıdır, sermayenin, şirketlerin yanında olmamalıdır” dedi.

ARILARIMIZ GİTTİ, ÇAYIMIZ BİTTİ

Daha önce yapılan HES'lerin tahribatlarını anlatan yöre halkı, “Çok çile çektik. Ağaçlarımız kurudu, arılarımız gitti, çayımızın üçüncü sürümünü alamadık, çayımız bitme noktasına geldi. Daha önce HES yaptılar, kandırdılar bizi. Kestane ağaçlarımızdan bir tane bile kalmadı. Biz yeni bir HES yapılmaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz, derelerimize sahip çıkacağız” ifadelerine yer verdiler.

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