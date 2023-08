Her 5 saatte bir cinayet işleniyor

İstanbul Esenyurt’taki çifte infaz, şiddet sarmalını yeniden hatırlattı. CHP’li İlgezdi, adli tıp kayıtlarına yansıyan durumu böyle açıkladı. “Kimsenin can güvenliği yok” dedi.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan vahşet ile birlikte bireysel silahlanma sorunu yeniden gündeme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Adli Tıp Kurumu istatistiklerine göre 2006-2021 yılları arasında silahla yaralanma olaylarının 127 bin 594'e, ölümlerin ise 28 bin 286'ya çıktığını belirtti. İlgezdi, “Her 5 saatte bir kişi ateşli silahla öldürülüyor” dedi. İlgezdi, 2017'de her 6 saatte bir kişinin silahla öldürüldüğünü bugün ise 5 saatte bire düştüğünü belirtti. “Bu bireysel silahlanmanın getirdiği sonuçtur. 2017'de günde 18 kişi silahlı saldırıya uğrarken, şimdi 20'ye çıkmıştır” diyen CHP'li vekil İlgezdi şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

‘SİLAH ALIMI KOLAYLAŞTI'

“Ayrıca 2006-2021 arasında ateşli silah nedeniyle yılda bin 663, günde 4.5 ölüm gerçekleşmiştir. Türkiye'de silah ruhsatı alma yaş sınırı 21 olmasına rağmen ruhsatsız silaha ulaşım çok kolaydır. İnternet üzerinden tek tıkla silah sipariş edilmesi skandaldır. Kimsenin can güvenliği yoktur. Kadın cinayetlerinin de yüzde 52'si silahla işlenmektedir. Göz yumulan bireysel silahlanma sonucu her çapta silaha kolayca ulaşan şiddet yanlıları, hem insanları, hem de sokaklarda kedileri, köpekleri, yani her türlü canlıyı hedef yapıp, yaralıyor, öldürüyor.” “Ülke vahşi batıya döndü” diyen İlgezdi tepkisini şöyle dile getirdi: “İktidarın silahlanmayı önleme konusunda hiçbir çalışması yok. İnternet siteleri üzerinden bile silah satın alınabildiği sürece her gün birilerinin canı yanacak.”