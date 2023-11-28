Hırsız, ev sahibini dışarı atıp kapıyı kilitledi! Linçten zor kurtuldu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli, çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi, ev sahibinin yakınlarının linç girişiminden polis kurtardı.
Mardin Kızıltepe’de bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi.
İsmi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı. Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu. Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi.
Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
ÇİLİNGİR KAPIYI AÇTI, POLİS GÖZALTINA ALINDI
Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi.
LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)