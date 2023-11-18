Hız sınırı değişti: İstanbul’da 5 ilçe için scooter kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan kararla birlikte İstanbul'da yaya yoğunluğunun en fazla olduğu 5 ilçede scooter hız sınırı düşürüldü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında scooterlar ile ilgili yeni kararlar alındı…

Buna göre, yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 5 ilçede, 20 km/saat olan scooter hız sınırı 12.5 km/saat olarak aşağı çekildi.

UKOME'nin 31 Ağustos tarihindeki toplantısında ‘Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih' İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-scooter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi' getirilmişti…

Söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı.

Artık scooter sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.