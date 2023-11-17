Hrant Dink’in eşi: Tetikçinin serbestçe dolaşması…

Agos gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de sokak ortasında öldüren Ogün Samast tahliye edildi. Dink'in eşi Rakel Dink, "Tetikçinin serbestçe dolaşmasının elbette sembolik anlamı var" dedi.

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Hrant Dink Vakfı’nın düzenlediği ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Azınlık Hakları Konferansı’na Rakel Dink de katıldı. Dink konferans açılışında yaptığı konuşmada Ogün Samast’ın tahliye edilmesine değindi. Dink, şunları söyledi:

– İki gün önce hepinizin bildiği gibi Hrant’ın katili olduğu söylenen kişiyi serbest bıraktılar. Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi. Şunu bir kez daha hatırlattılar. Hrant’ın cinayetini konuşmadan Türkiye’de azınlık haklarını konuşmak mümkün değildir.

“MESELE AZ YA DA FAZLA CEZA ALMASI DEĞİL”

– Nerede, nasıl bir yerde yaşadığımızı bilerek yaşıyoruz elbette. Tetikçinin serbestçe dolaşmasının elbette sembolik anlamı var. Hrant’ın cinayet davasında adaletin yerini bulmasındaki mesele hiçbir zaman şu veya bu kişinin 3-5 yıl fazla veya az ceza alması değildir.

– Daha ilk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söyledik. Bu davada adaletin yerini bulması, ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır dedik. Şimdi kalkıp bu karar memleketimize hayırlı, uğurlu olsun mu diyelim.

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