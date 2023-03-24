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Hüda-Par seçim kararını açıkladı

Hüda-Par seçimlere AKP listelerinden gireceğini açıkladı.

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Hüda-Par seçim kararını açıkladı

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