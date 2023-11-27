HÜDA-PAR yine HAMAS kamuflajıyla sahnede

Malatya’da Kürecik NATO Radar Üssü yakınlarında düzenlenen mitinge katılan HÜDA PAR, kürsüye yine HAMAS'ın askeri kıyafetlerini giyen kişilerle çıktı. Hamas’ın paramotorlu fotoğraflarının da yer aldığı mitingde konuşan HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi Vedat Turgut, “Gazze'de katliam son bulana kadar ülkedeki radar üsleri kapatılmalı!” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Kürecik NATO Radar Üssü’nün kapatılması için “Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu” tarafından radar üssü yakınlarında miting düzenlendi.

Hamas'ın paramotorlu fotoğraflarının da yer aldığı mitingde HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyesi Vedat Turgut sahneye tekbirler eşliğinde Hamas’ın askeri kıyafetlerini giyen yüzleri kapalı kişilerle birlikte çıktı.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak için kurulduğunu ancak üye ülke devletlerin gereken adımı atmadığını belirten Turgut, alınabilecek önemli kararların Suudi Krallığı, Bahreyn ve BAE gibi ülkeler tarafından engellendiğini söyledi.

“KÜRECİK DERHAL KAPATILMALI”

Kürecik üssünün kapatılmasını isteyen Turgut şöyle konuştu:

“Kürecik bir NATO üssüdür. 80-100 yıldır buradadır. Doğru ama 2012’den sonra İsraillin güvenliğini almak için İran ve Rusya’dan gidebilecek füzelere, gidebilecek saldırılara engel olmak için başta ABD ve İsrail olmak üzere o işgal kafalı NATO’ya muhbirlik yapmak için buraya kurulmuştur.

Onun için bu Kürecik derhal kapatılmalıdır. İncirlik ile beraber faaliyetlerine son verilmelidir. Eğer bu aşamada bu yapılamıyorsa en azından Gazze’deki katliam son bulana kadar, orada kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar, orada Filistin Devleti tam olarak kurulana kadar, orada Filistin Devleti’nin ordusu oluşana kadar bu radarlar, bu üsler kapatılmalı, faaliyetleri durdurulmalıdır.

Havalimanları ve deniz limanları Siyonistlerin her türlü gemi ve uçaklarına kapatılmalıdır. Buradan oraya ticari veya askeri bir mal gidiş veya gelişi durdurulmalı, Gazze’de halkını açlık, susuzluk ve ilaçsızlığa mahkûm eden Siyonistlerin erzaklarının ülkemizden gitmesi ayıbından kurtulmalıdır.

Türkiye, işgal devam ettiği sürece Siyonistlerle bütün ilişkilerini askıya almalıdır. Yaptığı bütün anlaşmalarını da feshetmelidir. Daha sonra ise ilişkileri tamamıyla kesip Siyonist işgalci İsrailli devlet olarak tanıma ayıbından vazgeçmelidir.

Türkiye vatandaşı olan Siyonistlerin işgal edilmiş Filistin topraklarına gidip soykırıma katılmaları engellenmeli, gidenler olursa insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmalı, mallarına el konulmalı ve vatandaşlıktan çıkarılmalıdırlar.”