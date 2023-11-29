İki kız kardeş ele ele Dicle Nehri’ne atladı! Zilan kurtarıldı, Zelin kayıp

Şırnak'ta yaşayan 16 yaşındaki Zilan ve 1 yaşındaki kardeşi Zelin el ele Dicle Nehri'ne atladı 2 kardeşten Zilan Ç. çevredekiler tarafından kurtarılırken Zelin'i arama çalışması ise 3'üncü günde devam ediyor.

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Şırnak’ın Cizre ilçesinde 27 Kasım’da Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarına gelen kız kardeşler Zilan ve Zelin Ç., bilinmeyen nedenle Dicle Nehri’ne atladı. Durumu fark eden çevredekiler, ekiplere haber verdi.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte nehre giren bölge halkı, Zilan’ı kurtardı. Zilan’ın kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, akıntıya kapılan Zilan’ın, can simidiyle suya giren 2 kişi tarafından son anda çıkarıldığı görüldü.

İlk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zilan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

ZELİN, 3 GÜNDÜR ARANIYOR

Suya düşerek akıntıya kapılıp kaybolan Zelin, arama kurtarma ekipleri tarafından 3 gündür aranıyor. Şırnak ve Diyarbakır’dan gelen AFAD dalgıç ekipleri, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nde görevli Kurbağa Adam ekipleri ve Cizre İtfaiyesi dalgıçları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, havadan ve su altından dron taraması yapılıyor. Aramalarda şu ana kadar Zelin’e ait herhangi bir iz bulunamadı. (DHA)