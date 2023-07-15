İkisi kız üç garsonu tekme tokat dövdüler

Iğdır'da iş yerlerinden evlerine giden ikisi kız üç garson, üç kişinin saldırısına uğradı. "Açık çorbacı var mı?" sorusuna erkek garsonun cevap vermesine sinirlenen şüpheliler, "Biz sana değil, kızlara sorduk" diyerek tekme tokat saldırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Iğdır’ın Topçular Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 00.30’da garson olarak çalıştıkları iş yerlerinden çıkan Hasan Can B. (17), Eylül P. (18) ve Halime M. (23), mahallede yürürken, içinde 4 kişinin olduğu otomobil yanlarında durdu.

İddiaya göre, araçtan inen kişiler, “Açık çorbacı var mı?” diye sordu. Hasan Can B.’nin “Hayır” cevabı üzerine şüpheliler, “Sana değil kızlara soruyoruz” dedi. Hasan Can B.’nin “Kardeşim bu saatte açık çorbacı bulamazsınız, işinize bakın” demesi üzerine şüpheliler, hakaret edip, yürümeye devam eden üç kişinin peşinden koştu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, şüphelilerden birinin önce Hasan Can B.’ye ardından Eylül P. ve Halime M.’ye tekme ve tokat attığı görüldü. Üç şüpheli kaçarken, ihbarla bölgeye gelen polis, araştırma başlattı. Ambulansla hastaneye götürülen 3 arkadaş, tedavileri sonrası taburcu edildi ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

“NİYE SALDIRDILAR ANLAMADIK”

Olayı anlatan Halime M., “Çorbacı arayan şahısların sorusuna Hasan Can B. cevap verdi. ‘Sana değil kızlara soruyoruz’ diyen şahıslara Hasan Can B., ‘Kardeşim bu saatte açık çorbacı bulamazsınız. İşinize bakın’ deyince otomobili park ederek peşimizden koştular. Aralarından bir kişi Hasan Can B.’ye vurduktan sonra bize de tekme ve yumruk attı. Benim kulağıma vurunca yere düştüm. Niye saldırdılar anlamadık. Polis ve ambulans geldi. Bizi hastaneye götürdüler. Şahıslardan şikayetçiyim” diye konuştu.

Kafede garson olarak çalıştığını söyleyen Eylül P., şüphelilerin küfredip saldırdığını anlattı. Hasan Can B. ise şüphelilerin hakaret edip saldırdığını belirterek, “Otomobili park ederek bize doğru koşmaya başladılar. Önce bana yumruk attıktan sonra, yanımdaki diğer arkadaşlara saldırdıktan sonra kaçtılar. Kendilerinden şikayetçiyiz. Cezalarını bulsunlar” dedi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kaymakamın gözü önünde koruması gazeteciyi darp etti

İlginizi Çekebilir Polis kaçan gaspçıyı üzerine atlayarak düşürdü

İlginizi Çekebilir Rezidansta işkence için istenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir Eşine ilaç içirip tecavüz ettirmişti: Cani kocanın fotoğrafı ortaya çıktı