İki liselinin öldüğü scooter kazasında verilen ceza kesinleşti
Antalya'da elektrikli scooter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobille çarpıp ölümlerine neden olan Muhammed Can Gülmez'e (24), indirimsiz 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verildi.
Antalya’da Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scooter bindi.
Balcı’nın kullandığı scooter, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada 2 arkadaş hayatlarını kaybetti, gözaltına alınan Gülmez tutuklandı.
Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Gülmez, 8 yıl 4 ay 24 gün hapse mahkum edildi. İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından dosya, Yargıtay’a taşındı.
Yargıtay 12’nci Ceza Mahkemesi tarafından nihai karar verildi. Sanık Muhammed Can Gülmez hakkında verilen 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı ve karar kesinleşti. (DHA)