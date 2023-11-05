İkizdere’ye taş ocağından sonra HES yapılması için ilk adım atıldı

Rize'nin İkizdere ilçesine Cengiz Holding tarafından yapılan taş ocağının ardından, Reis Holding'in de HES yapacağı belirtildi. 22 Haziran’da İkizdere Dernekler Federasyonu (İDEF) tarafından yaptırılmayan HES’le ilgili halkı bilgilendirme toplantısının, 28 Kasım’da yapılacağı açıklandı. Dernek, taş ocağına karşı olduğu gibi HES ile de mücadele edeceklerini açıkladı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rize’nin koruma altındaki İkizdere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından yapılan taş ocağına karşı yöre halkı ve İDEF tarafından verilen mücadele devam ederken, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Fevzi Reis’e ait Reis Holding de vadiye HES kurmak için harekete geçti. Şirket, doğal sit, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisinde kalan Kabahor Deresi üzerine yapılacak HES için 28 Kasım’da bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yöre halkı bir yandan Cengiz İnşaata ait taş ocağıyla bir yandan da Reis Holding’in yapacağı HES ile mücadele etmeye başladı. Geçtiğimiz haziran ayında yapılacağı açıklanan halk bilgilendirme toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edilmişti.

AKP’Lİ VEKİL HES YAPILMAYACAK DEMİŞTİ

Bölge halkının tepkileri üzerine AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı da haziran ayında sosyal medyadan yaptığı açıklamada:

“İkizdere Dereköy mevkiinde yapılmak istenen HES'le ilgili daha önce tarih ve yer bildirilen ÇED halkın katılımı toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edilmiştir. Rize'nin turizm hedefleri ile ilgili yaptığımız tüm master planlarda çok özel bir yere sahip olan İkizdere ilçe merkezimizin üst kotlarında kalan bölgenin tamamında hiçbir şekilde HES ve benzeri bir yatırımın yapılmamasını istiyoruz. Bu görüşümüzü ilgili bakanlıklara da bildirmiş durumdayız. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olmaya aday olan bu bölgede doğa turizmini öne çıkarmak önümüzdeki süreçte yegane hedefimiz olacaktır” demişti.

“YERYÜZÜNÜN CENNETİ YOK EDİLECEK”

Bölge halkı ve İDEF vadinin doğasını bozmaya çalışanlara karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, İkizdere Vadisi’nin aç gözlü holdingler tarafından HES ve taş ocaklarıyla yok edilmeye çalışıldığını vurguladı. Dernekten yapılan açıklamada, vadide 26 HES projesi olduğu ve altısının aktif olarak çalıştığı ileri sürülerek, Kabahor Deresi’nde canlı hayatın biteceği ve yeryüzünün cenneti olan vadinin yok edilmeye çalışıldığı dile getirildi.