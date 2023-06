‘İktidarın kullandığı dil yine Türk seçmenini ayrıştırdı’

CHP’yi ziyaret eden Zafer Partili Alagöz, “Seçim arifesinde iktidarın kullandığı dil yine türk seçmenini ayrıştırdı. hatta türk gençlerini bile küstürdü” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitoğ'dan oluşan CHP heyeti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı. CHP heyeti BTP, Zafer Partisi, Memleket Partisi ve Milli Yol Partisi ile bayramlaştı. CHP heyeti ayrıca CHP Genel Merkezi’nde partililerle de bayramlaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı bayramın buruk geçtiğini belirten CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Mesafeler kat edilmek istendiğinde bunun ciddi bir maliyeti var. Hayat çok pahalı. Satın alma gücü çok düştü. Yoksulluk giderek daha da derinleşiyor. Yoksul daha yoksul, varsıl daha varsıl oluyor” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Alagöz ise şunları söyledi:

“Seçim arifesinde var olan iktidarın kullandığı dil, ortaya koyduğu strateji yine Türk seçmenini, Türk milletini ayrıştırdı. Hatta Türk gençlerini bile küstürdü. Ondan sonraki süreç bence çok daha iyiye gidecek. Zafer Partisi olarak seçim süreci sonrasında yaşadığımız eksiklikleri, yetersizlikleri, uygulanan ambargoları… Önümüzdeki yerel seçimlere tüm bunları gözeterek daha etkin bir stratejiyle hem parti politikamızı hem parti ideolojimiz olan Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini sokak sokak, mahalle mahalle, en kılcal damarlarda köylerde anlatmaya devam edeceğiz.

“BİR DE SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ SURİYELİLERE HARCADIĞIMIZ PARALAR VAR”

Bu ülkede her şey sorun, her şeyin düzeltilmesi lazım. Ama düzeltilmenin bir yerden başlaması lazım. Bu yerin de bu ülkeye kimliksiz, pasaportsuz, ne olduğunu bilmediğimiz 13 milyon örtülü istilacının bir an gönderilmesiyle başlanması gerekiyor. Çünkü bunlar gönderilmeden ne güvenliğimizi sağlayabiliyoruz ne de eğitim sistemimizi düzeltebiliyoruz. Bu zamana kadar 183,1 milyar dolar para harcanmış. Yani sadece Türkiye'deki değil, bir de Suriye'nin kuzeyindeki Suriyelilere harcadığımız paralar var.”

Nazlıaka, Alagöz'e “Ülkenin sorunları dağ gibi birikti. 14 Mayıs'la 28 Mayıs arasında Zafer Partisi ile CHP arasındaki bu yakınlaşma aslında ortak politikalar üretilmesi noktasında da bir hat çizdi” diye yanıt verdi.

Memleket Partisi PM üyesi Berk Hacıgüzeller şöyle konuştu:

“Bu seçimler yeni bir yenilenme. Türkiye'nin önünün açılmasını vesile edecek konuları çok daha yakından takip edeceğimiz günleri beraberinde getirecektir. Türkiye'nin sorunları başta yoksulluk ve yoksunluk olmak üzere çok değişik anlamda giderek büyümekte.”