“İmam camide, öğretmen okulda olur”

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi üyeleri; Eskişehir Valiliği onayı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, okullarda imamlar tarafından öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi amacıyla eğitim verilmesine tepki gösterdi. Eğitim Sen Eskişehir Şubesine üye öğretmenler, 'İmam camide, öğretmen okulda olur' şeklinde sloganlar attı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ ile tüm lise, ortaokul, ilkokul ve anaokulları ile il merkezi ve ilçelerde bulunan tüm cami ve Kur’an kurslarında imamlar tarafından öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi amacıyla eğitim verilmesine Eğitim Sen Eskişehir Şubesine bağlı eğitimciler yaptıkları eylemle tepki gösterdi.

“BU UYGULAMA SONLANDIRILMALIDIR”

Odunpazarı ilçesi Yediler Parkı’nda eylem yapan Eğitim Sen Eskişehir Şubesi’nin eylemine CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan da katıldı. Eyleme katılanlar, ‘Laik, bilimsel eğitim kırmızı çizgimizdir’, ‘Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz’ yazılı dövizler açarak ‘İmam camide, öğretmen okulda olur’, ‘Protokolü iptal edip PDR ilkelerini uygulayın’ şeklinde sloganlar attı. Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, bu uygulamanın derhal sonlandırılması gerektiğini söyledi.

“HUKUKSAL DAYANAĞI YOKTUR”

Faik Alkan şöyle konuştu:

* Okullarda öğrencilere manevi danışmanlık için imam, vaiz ve benzeri diyanet personeli görevlendirilmesi hukuka, pedagojik ilkelere, çocuk hakları sözleşmesine açıkça aykırıdır.

* Mevzuat hükümlerinde okullarda psikolojik danışmanlık hizmetini rehber öğretmenlerinin hangi ilkelere yürüteceği belirlenmişken üçüncü kişilere bu görevin verilmesinin hukuksal dayanağı yoktur.

* Eğitimci olmayan bu kişilerin çocukların ruhsal durumlarında ve kişilik yapılarında ne denli olumsuzluklar yaratacağı, aldıkları eğitimle ve rehberlikle bağdaşmayan sonuçlara neden olacağı kuşkusuzdur.

* Devletin eğitim- öğretim yetkisini kötüye kullanıma ve/veya olumsuz sonuçlara neden olabilecek şekilde yetki devri, çocuk hakları sözleşmesine de aykırıdır. Bu bağlamda bir an önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu görevlendirmeye dayanak olan protokolleri iptal etmesi bir zorunluluktur.”

“İMAMLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Bu zorunluluğa uyulmaması halinde öğrenci velilerinin idari yargıya başvurma haklarının bulunduğunu vurgulayan Alkan, “Milli Eğitim Müdürümüz, eğitime bir katkı sunmak istiyorsanız önce ikili eğitimi, sınıflardaki öğrenci sayısını 25-30’a düşürün, okullara 1 öğün yemeği ücretsiz verin. Okullara yeterince rehber öğretmen ve doktor görevlendirin. Zaten okullarda zorunlu ve seçmeli din dersleri yeterince fazla iken bir de cami imamlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görevlendirilmesini anlamak mümkün değildir. Yoksa İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Pervin Töre, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine güvenmiyor musunuz ki bu protokolü imzaladınız? Eskişehir kamuoyu bilmelidir ki demokratik kitle örgütleri ve Eğitim Sen olarak başta hukuksal işlemler dâhil olmak üzere çocukların üstün yararı adına süreci takip edeceğiz. Bu ülkenin olmazsa olmazı inanç özgürlüğü ve bilimsel eğitimdir” şeklinde konuştu.

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