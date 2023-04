İmamoğlu: 15 Mayıs’ta milletin iktidarı geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “15 Mayıs sabahını bir demokrasi bayramı olarak kutlayacağız. Milletimizin buna olan inancını da görüyorum. Ondan sonra memleketimizin önünde hiçbir engel kalmayacak. Mevcut iktidar, bir avuç insanın iktidarı. 15 Mayıs’ta milletin iktidarı, halkın iktidarı geliyor” dedi

İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Çekmeköy-Sancaktepe- Sultanbeyli metro hattı inşaatında incelemelerde bulundu.

Hattın Meclis İstasyonu'ndan girip incelemelerde bulunan İmamoğlu Sarıgazi İstasyonu şantiyesi çıkışında toplanan kalabalığa seslendi.

“HEM YER ÜSTÜNDE HEM YERALTINDA ÇALIŞIYORUZ”

İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Şu an altyapısı tamamen bitmiş bir alandayız. Sarıgazi istasyonumuzu hızla bitirmek için yoğun bir çalışma var. Aslında bu iki durağımız yıl sonunda tamamen bitmiş olacak.

*Bu istasyon üstlerinde sizlere özel mekanlar da hazırlıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, mahallelerimize özel mekanlar hazırlıyoruz.

*Allah’ın izniyle bu metro hattımızı 2024'ün mart ayında Samandıra’ya kadar da götüreceğiz. Yani hem Sancaktepe merkeze hem de Samandıra’ya kadar gidecek.

*2024'ün sonunda da Sultanbeyli’ye kadar erişme hedefimiz var. Yolumuz açık olsun. Hem yer üstünde çalışıyoruz, hem yeraltında çalışıyoruz.

“MİLLETİN İKTİDARI GELİYOR”

Memleketin her insanına hizmet etmekten onur duyduklarını vurgulayan İmamoğlu şöyle devam etti:

*Kimin oy verdiğine de bakmıyoruz. Bu memleketin her insanına, her çocuğuna, her gencine geleceği umut olarak önlerine koymak arzusundayız.

*Yakın zamanda İstanbul’un farklı ilçelerinde buluşmalarımız olacak. Kimine yalnız geleceğim ama kimine de inşallah 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla geleceğiz.

*Ve sizlere çok kıymetli Genel Başkanımızın, 13.Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve saygılarını da getirmiş oluyorum. Yolumuz açık olsun. Şimdiden Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum.

*İnşallah 23 Nisan’ı da çocuklarımızla İstanbul’un her köşesinde kutlayacağız. Ama esas bayramı 15 Mayıs sabahı bir demokrasi bayramı olarak kutlayacağız. İnancımız çok yüksek.

*Milletimizin buna olan inancını da görüyorum. İnanın bunu ben Burdur’da da gördüm Isparta'da, Tokat'ta, Amasya’da, Trabzon’da, Samsun’da yüz binlerce insanımızda gördük.

*İnanın bunu başaracağız. Ondan sonra memleketimizin önünde hiçbir engel kalmayacak. En önemli farkı herkese anlatın.

*Mevcut iktidar bir avuç insanın iktidarı. 15 Mayıs'ta milletin iktidarı geliyor deyin. Milletin iktidarı, halkın iktidarı geliyor. 86 milyon insanımızın iktidarı geliyor. İçinde herkes var. Herkesin hakkı hukuku var. Allah hepinizi korusun.

