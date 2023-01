İmamoğlu: Bir avuç insana mayıs ayında ‘söz milletin, güle güle’ diyeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’num Kastamonu Taşköprü ve Karabük Safranbolu ziyaretleri, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mini mitinglere dönüştü. İmamoğlu, “Kendilerini memleketin sahibi gören bu bir avuç insana, mayıs ayında, ‘Söz milletin’ diyeceğiz. ‘Hadi güle güle’ diyeceğiz” dedi.

İsmail AKDUMAN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu turunun ikinci gününde Taşköprü ve Safranbolu’yu ziyaret etti. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve Kastamonu CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in eşlik ettiği İmamoğlu, kendisine yoğun ilgi gösteren Taşköprülülerle ilçe meydanında bir araya geldi. Meydanda bulunan Atatürk heykeli önünde konuşan İmamoğlu, yaklaşık 1000 kişiye hitap etti.

“BU REJİMİ DEĞİŞTİRMELİYİZ”

Siyaset üstü bir döneme girildiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Ve bu siyaset üstü dönemde siyaseti değil, ‘ben-sen kavgası' değil, ‘biz' olabilmeyi başaracak bir biçimde, kardeşçe bir ortamı hep birlikte var etmeliyiz. Bu konuda yoğun çalışmalar içerisinde olan bir ekibiz. Göreceksiniz, mutlaka başaracağız. Ülkemizde, ‘Her şeyi ben bilirim' diyen bir anlayışla mücadele ediyoruz. Her konuda tek kişinin ağzına bakan bir sistemle mücadele ediyoruz. Benim milletimin aklı, kendine yeter. Benim milletimin aklı, bir araya geldiğinde dünyada mucizeler yaratır. Ama bir kişinin aklına dayalı bir sistem, bizi her türlü belayla buluşturur. Bu güzel memleket, insanının ortak aklını, insanının düşüncelerini, insanının fikirlerini bir arada kardeşçe organize etme yeteneğini ortaya koyan bir yönetime muhtaçtır. Bir an önce bu rejimi, bu anlamda değiştirmeliyiz” diye konuştu.

“İSTANBUL’U BEN ALMADIM, 16 MİLYON İSTANBULLU ALDI SİZDEN”

“Bir hukuksuzlukla mücadele ediyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Uydurma işlerle hakkımızda soruşturmalar açılıyor. Niye? ‘Vay efendim İstanbul’u sen bizden nasıl alırsın?' Allah aşkına, İstanbul’u birincisi ben almadım, 16 milyon İstanbullu aldı sizden. Ben almadım. Dediler ki; ‘Sizi beğenmiyoruz.' Bir de üstüne haksızlık yaptınız, 806 bin oy farkla, İstanbul’un tarihinin en büyük oy oranıyla, Belediye Başkanı seçtiler. Millet aldı sizden. Peki neyi aldı? Size ait olanı değil, millet dedi ki; ‘Bana ait olan şeyi, sen iyi yönetemedin. Senden devralıyorum bunu, hak edene veriyorum.' Bu kadar. Memleket, bu güzel cennet vatan, bizim evimiz. Bu evin tapusu kimin? 86 milyon insanın. Yok birbirimizden farkımız. Ne yapıyorlar? ‘E sen bunu aldın. Hadi bakalım uydurma bir davayla senin elinden bunu alalım.' Bu millet ne der biliyor musun? ‘Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan' derler.”

“MİLLET, İRADESİNE DOKUNDURTMAZ”

Milletin iradesine dokundurtmayacağını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Şu an bu kardeşinizin verdiği hukuk mücadelesi, aynı zamanda bir haysiyet mücadelesidir. Bu Ekrem İmamoğlu’nun haysiyet mücadelesi değildir, 16 milyon İstanbul haysiyet mücadelesidir. Çünkü, ben sizlerin hukukunu savunuyorum. Kastamonu’nun mücadelesidir. Türkiye’nin mücadelesidir. ‘Peki bu kadar cesur konuşuyorsun, neye güveniyorsun?' Kastamonuluya güveniyorum, Taşköprülü’ye güveniyorum. Milletimize güveniyorum. Evet, ben sırtımı milletime dayadım. Bu millet, bu tür davranışları sevmez. Siyaset meselesi bir araçtır. Amaç, memlekete layık olmaktır. Partiler araçtır. Parti devleti olamayız biz. Devlet güçlüdür. Devleti yaşatacağız. Biz, binlerce yıllık devletin geleneği olan insanlarız. Devletin gücünün önüne ne bir parti geçebilir, ne bir şahıs geçebilir. Biz, gerçekten hak ettiği bir biçimde devletimizi güçlü kılacağız.”

SAFRANBOLU'YU ZİYARET ETTİ

Konuşmasının ardından, vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri altında esnaf ziyaretlerinde bulunan İmamoğlu, Taşköprü'den Safranbolu'ya geçti. İBB'nin destekleriyle dış cephe yenilemeleri tamamlanan Kaya Erdem Caddesi'ndeki inceleme gezisinden önce Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etmek isteyen İmamoğlu'nu, belediye binası önünde coşkulu bir kalabalık karşıladı. Vatandaşların sevgi gösterileri altında zorlukla belediye binasının merdivenlerine çıkabilen İmamoğlu, burada yurttaşlara bir konuşma yaptı.

“YAPILAN HUKUKSUZLUĞA KARŞI MUAZZAM BİR VATANDAŞ DURUŞU VAR”

Safranbolu ziyaretinin “Hak, hukuk, adalet buluşması”na dönüştüğünü belirten İmamoğlu, “Allah kalbine göre versin, derler ya insana; ben diyorum ki, ‘Bu insanların kalpleri, kötü işlere çalışıyor. Ama ben de inanın iyi kalpli bir insan olduğumu düşünüyorum. Allah da kalbime göre veriyor.' Yapılan hukuksuzluğa karşı muazzam bir vatandaş duruşu var. Bu mücadele, milletimizin haysiyet mücadelesi. Kesinlikle milletimiz adına verilen bir demokrasi mücadelesi. O bakımdan görüyoruz ki, vatandaşlarımızın vicdanında bu kötü hareketleri asla yer bulmadı, bulmayacak. Benim gönlüm rahat” dedi.

“BİR AVUÇ İNSANA, ‘SÖZ MİLLETİN, HADİ GÜLE GÜLE' DİYECEĞİZ”

İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Edilmedik laflar, atılmadık iftiralar ve ortaya koyan fesat-fitne işleri, açıkçası belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde açık ara hiç böyle olmamıştı. Ancak, milletimizin güzel bakışıyla, buna son vereceğiz. Kötü dili olan insanlar için, göreve geldiğim günden değil, daha öncesinden beri dua ediyorum. ‘O kalbi kötülükle bezenmiş olanlara, Allah akıl versin' diyorum, ‘Allah akıl versin.' Yani Allah şahittir ki, vallahi billahi öyle bir inancım var, benim duam genelde tutar, ama bunlara tutmadı. Keşke tutsaydı. Keşke kötülükten kurtarsaydım bunların kalplerini. Ama olmadı. Ne yapacağız? Bu bir avuç insana, kendilerini memleketin sahibi gören bu bir avuç insana, tarifledikleri Mayıs ayında, ‘Söz milletin' diyeceğiz. ‘Hadi güle güle' diyeceğiz.”

ALTILI MASA'YA ÇAĞRI

“Çok hazırız” diyen İmamoğlu, “Dayanışma içerisinde, özellikle Altılı Masa'nın kıymetli liderleri çok özenli çalışmalılar, çok hızlı süreçleri toparlamalılar ve milleti bu coşkuyla hep birlikte yola çıkarmalılar. Hep birlikte, bir an önce. Dolayısıyla sorumluluğumuz büyük. Yükümüz ağır. Milletimizin ne yazık ki son yıllarda sorunları çok daha fazla büyüdü. Ama size bir şey söyleyeyim; milletçe söylüyorum, yanlış anlamasınlar: Vallahi de billahi de gençliğimiz var. Gençliğimiz var milletçe. Ve başardık; yine başaracağız” ifadelerini kullandı.

“UMUDU GÖRMEK İSTEYEN, AYNAYA BAKSIN”

“Birileri zenginleşir milletin fakirleşiyorsa, orada büyük bir adaletsizlik var demektir” diyen İmamoğlu, “Kalkıp 16 milyon insanın verdiği yetkiyi almaya kalkıyorsan, orada büyük adaletsizlik var demektir. Ama az kaldı. Hep birlikte bunu çözüyoruz. Umudu görmek istiyorsanız, aynaya bakın. Gözlerinizle, gözlerinizin içine kararlılıkla bakın. Ve deyin ki; ‘Kötü bulutları bu ülkenin üzerinden yollayacağız. O bir avuç insanı bu ülkeden yollayacağız. Tek kişinin söylediği değil, milletin söylediği olacak' diyeceğiz. İşte bu yolculukta hepinize başarılar.”

İZDİHAM YAŞANDI

Konuşmasının ardından Başkan Köse'yi makamında ziyaret eden İmamoğlu, İBB'nin destekleriyle dış cephe yenilemeleri tamamlanan Kaya Erdem Caddesi'nde, Safranbolu Belediye Başkanı Köse ile birlikte bir inceleme gezisinde bulundu. Gezi, vatandaşların zaman zaman izdihama dönüşen yoğun ilgisi altında zorlukla da olsa gerçekleştirildi. Esnafla sohbet eden İmamoğlu, vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.