İmamoğlu: Bu memleketi kurtaracağız

Bir dizi açılış için Kastamonu'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte bu güzel cumhuriyete borcumuzu ödemek zorundayız. Hep beraber çalışacağız. Fitnecilerden, fesatçılardan, şikecilerden, memleketi birbirine düşürmek isteyen bir avuç yöneticiden bu memleketi kurtaracağız” dedi.

İBB'nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Daday kapalı pazar yerinin açılışı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte Kastamonu'na geldi.

Daday'daki açılış töreni öncesinde Kastamonu'da esnaf ziyareti gerçekleştiren İmamoğlu, halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap eden İmamoğlu “İlginç günlerden geçiyoruz. Bugünler belki zor günler ama aslında bu zor günlerin sonrası çok aydınlık, çok güzel günler olacak. Burada inanılmaz bir enerjiyi, başta gençlerimiz olmak üzere bütün Kastamonu halkından almış bulunuyoruz. Ülkemizde şöyle bir atmosfer var. İnsanları ayrıştıran, bölen kutuplaştıran, fitne, fesat… Bunlar var. Halbuki memleketimizin konuşacak o kadar güzel duyguları var ki. Şu cennet vatanın Kastamonu gibi cennet bir parçasındayız. Dünya güzeli bir yerdeyiz. Bereketi bol, geçmişinde evliyaları, düşünürleri, devlet insanları muazzam bereketli topraklardayız” dedi.

“FİTNECİLER, FESATÇILAR, ŞİKECİLER”

İmamoğlu şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimizin kurtuluş yolundayız. İstiklal yolundayız. 100 yıl önce memleketimizin istiklali için hayatını feda eden geçmişimize, Atamıza, dedemize, ninemize layık olma günüdür, yılıdır 2023. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte bu güzel cumhuriyete borcumuzu ödemek zorundayız.

Borç ödeme yılı. Hep beraber çalışacağız. Fitnecilerden, fesatçılardan, şikecilerden memleketi birbirine düşürmek isteyen bir avuç yöneticiden bu memleketi kurtaracağız. 6'lı Masa'nın genel başkanları, genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bütün genel başkanlarımız, Millet İttifakı’nın adayı olarak İstanbul’da seçim kazandık.

İYİ Parti genel başkanı sayın Meral Akşener ve diğer bütün liderlerin yoğun çabasıyla, açıklandığı düşünülen o tarihte ne diyeceğiz? Söz milletin diyeceğiz. Her şeyin çok güzel olacağı günlerin arifesinde güzel Kastamonu'da ne diyorum biliyor musunuz? Önüne bir söz ekliyorum. ‘Şart olsun, her şey çok güzel olacak.'

Değerli dostlar, bölüşmeyi, bereketli bir ülkeyi var etmeyi, hayatın her alanında 21'inci yüzyılın Türkiye’si olmayı, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmayı, hak ve özgürlüklerin her bireyi koruduğu, hukukun üstünlüğünün her bireye eşit bir şekilde dağıtıldığı, vatandaşlarımızın, evlatlarımızın çocuklarımızın, gençlerimizin hakkının yenmediği, liyakatiyle gelecekle ilgili umutla baktıkları bir Türkiye var etmek adına hepimiz ant içtik. Var mısınız hep beraber her şey çok güzel olacak demeye…”