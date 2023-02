İmamoğlu: Öyle bir cevap vereceksiniz ki unutamayacaklar

Giresun'da bir açılışa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mayıs 2019’da seçimi iptal ettiklerinde, sırtımı yasladığım Karadenizli hemşerilerimin Karadeniz’de onlara verdiği cevabı unuttular. Hepiniz öyle büyük bir cevap vereceksiniz ki hayatları boyunca unutmayacaklar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin katkılarıyla yapılan Tirebolu Meydanı düzenlemesinin açılışı için bugün Giresun Piraziz'e gitti. İlçe meydanında kendisini karışlayan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, şunları söyledi:

– Bugün güzel topraklarınız, doğduğum güzel coğrafyaya gelmekten büyük onur duydum. Piraziz'de olmaktan, Giresun'da olmaktan çok mutluyum, gururluyum. Türkiye'mizin her noktasında güzel izler bırakmaya, İstanbul'umuzun her katkısını bütün cennet vatanın her köşesine hissettirmeye özenli bir gayret gösterdik.

– Bu noktada İstanbul'umuzun temel taşı olan yüz binlerce Giresunlulardan hepinize selamlar getirdim, saygılar getirdim. Tabi Piraziz'e çok özenli bir projeyi hediye etme arzumuz vardı. Sonuna yaklaştık. Şimdi kıymetli belediye başkanımla orayı teftiş edeceğiz. İnşallah çok yakın zamanda sizlerin hizmetine girecek olan hem bir güzel parkı hem de içindeki sosyal tesis alanını sizlere İstanbul halkı adına hediye etmenin gururunu yaşıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

– Haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı dayanışma içerisinde milletimizle bir arada olmaya geldim. İnsanlar, milletimizin iradesini yok sayanlara büyük bir cevap verecek, bunu hissediyorum. Halkın karar verdiği bir hususu, ‘Ben bunu tanımam, ben bunu yok sayarım' diyen kibre karşı, milletimizin özgürlük duygusuyla ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' duygusuyla hareket edeceğini biliyorum ve bu hukuksuzluğa karşı hepinizin en üst seviyede cevap verdiğinizi ve vereceğinizi biliyorum.

– Bunlar neyi unuttular? Mayıs 2019'da seçimi iptal ettiklerinde, sırtımı yasladığım Karadenizli hemşerilerimin Karadeniz'de onlara verdiği cevabı unuttular. Ordu'da unuttular, Giresun'da unuttular, Trabzon'da unuttular, İstanbul'da unuttular. Ama bu sefer eminim ki hepiniz öyle büyük bir cevap vereceksiniz ki hayatları boyunca unutmayacaklar. (ANKA)

