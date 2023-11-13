İmamoğlu’na taşlı saldırı davası: Duruşma ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 7 Mayıs'taki Erzurum mitinginde yapılan taşlı saldırıyla ilgili davanın ilgili 28 sanığının "silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından yargılandığı ilk duruşması tamamlandı. Sanıkların savunmalarının alındığı duruşma sonrasında haklarındaki adli kontrol kararları kaldırıldı. Duruşma 25 Aralık 2023 tarihine ertelendi

Orhan BOZKURT

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 7 Mayıs’ta Erzurum mitinginde gerçekleşen taşlı saldırıyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

15 mağdur, 20 müşteki ve 28 şüphelinin bulunduğu davaya başlandı. 20 müşteki arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun ve CHP Erzurum önceki İl Başkanı Suat Dülger de yer alıyor.

OLAYLAR SIRASINDA 28 KİŞİ YARALANDI

İddianameye göre, Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı’nda yaşanan saldırıda atılan taş, çakmak ve benzeri materyaller nedeniyle 23 kişi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandı.

5 kişinin ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandıkları, buna göre olaydaki en ağır yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve hayat fonksiyonlarını orta derece etkileyecek şekilde kemik kırığına sebep olma şeklinde gerçekleştiği belirtildi.

Yaralananlardan 14’ünün şikayetçi oldukları ve bundan dolayı müşteki sıfatlarının bulunduğu, 14’ünün de yaralanmalarından dolayı şikayetçi olmadıklarından mağdur sıfatlarının bulunduğu dile getirildi. İki kişinin de yaralanmamasına karşın kendilerine yönelik saldırıdan dolayı şikayetçi oldukları iddianamede yer aldı.

SANIKLAR HAKKINDA 2 YIL İLA 9 YIL ARASINDA CEZA İSTENİYOR

Saldırının örgütlü gerçekleşmediği görüşüne yer verilen iddianameye göre sanıklar hakkında “silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs” suçlarından 2 yıl ila 9 yıl arasında hapis cezası isteniyor. İddianamenin hukuki değerlendirme kısmında ise “Faillerin amaçsal bir birliktelik içerisinde hareket ettikleri halde neticeyi gerçekleştirmeye elverişli hareketleri yapan faillerin hangisinin neticeyi gerçekleştirdiğine bakılmaksızın netice gerçekleştirilmiş gibi tüm faillerin sonuç suçtan sorumlu tutulması yoluna gidilecektir” ifadeleri yer alıyor.

YARGILAMA BAŞLADI

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 28 sanıklı davaya bugün başlandı. 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen sanıklar, savunmalarını yapmaya başladı. Duruşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ongun’un avukatları da hazır bulundu.

“TAŞ DEĞİL KOZALAK ATTIK”

Duruşmada şu ana kadar ifadeleri alınan sanıklardan bazıları taş değil kozalak attıklarını söyledi. Duruşmada sanıklar savunmalarını yapmayı sürdürüyor.

DURUŞMA ERTELENDİ, ADLİ KONTROL KARARLARI KALDIRILDI

İmamoğlu’na 7 Mayıs'taki Erzurum mitinginde yapılan taşlı saldırıyla ilgili haklarında dava açılan 28 sanığın “silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs” suçlarından 2 ila 9 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın ilik duruşması tamamlandı.

Sanıkların savunmalarının alınmasının ardından haklarındaki adli kontrol kararları kaldırıldı. Duruşma 25 Aralık 2023 tarihine ertelendi. Duruşmada, Ekrem İmamoğlu’nun avukatları mahkeme için ‘görevsizlik’ kararı verilmesini talep etti.