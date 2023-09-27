İmamoğlu’ndan CHP ilçe başkanına tepki: Rezillik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki törene katılımın azlığından şikayet etti. İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beşi Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı.

Ümraniye Yukarı Dudullu, Sultangazi Cebeci, Esenler Atışalanı, Maltepe Atışokulu, Maltepe Fındıklı, Pendik Ertuğrul Gazi, Pendik Kurtköy, Sarıyer İstinye, Avcılar Tahtakale, Küçükçekmece Safra’da yapılacak kreşlerin temel atma töreni Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki şantiye alanında gerçekleşti.

Törende konuşan İmamoğlu, göreve talip oldukları andan itibaren İstanbullu çocukları eşitleme duygusu içerisinde hareket edecekleri sözünü verdiklerini hatırlatarak, “Bu yüzden çocuklarla ilgili yaptığımız her bir yatırımda, attığımız her bir adımda, İstanbul’un hangi ilçesinde olursa olsun, ‘Ben bu milletin evladıyım, ben bu devletin büyütmek zorunda olduğu bir çocuğum’ diyecek duyguyu yaşayacak ve hayata devletine ve milletine bağlılıkla devam edecek bir ömrü ona sunma gayreti içerisinde olduk, olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL BASIN, MASIN!”

Törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’e, “Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik” diyerek serzenişte bulundu. Avseren, İmamoğlu’na “başkanım” yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, “Hiç önemli değil basın, masın” diye konuştu. (DHA)

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