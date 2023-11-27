İmamoğlu’ndan iklim kriziyle mücadele çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” tanıtım toplantısında konuştu. Küresel iklim krizinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında geldiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Bu çalışmalara yoğun zaman ayırırsak, dünyanın savaşmaya vakti kalmayacak, barışa ve huzura dayalı bir dünya var etme konusunda etkin bir dönemi hep birlikte insanlığa yaşatacağımızı düşünüyorum” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mayıs 2021'de, “EUforEnergy” programı kapsamında, “Enerji Dönüşümü için Avrupa Birliği (AB): Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi”ne başvuruda bulundu.

İBB'nin hazırladığı projeye olumlu yanıt verildi. Proje kapsamında İBB'ye AB tarafından, “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı”nın (SECAP) hazırlanması ve uygulanması konusunda teknik danışmanlık hizmeti verildi.

Projenin Türkiye yürütücüsü olan Merkezi Proje Yönetimi Ajansı ve İBB arasında mutabakat zaptı imzalandı.

İstanbul’un sürdürülebilir geleceği için hayata geçirilecek eylemleri tanıtmak ve kutlamak amacıyla Haliç Kongre Merkezi'nde, SECAP tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

“HENÜZ HİÇBİR ŞEY YAŞAMADIK ASLINDA”

Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, küresel iklim krizinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında geldiğine vurgu yaparak “Henüz hiçbir şey yaşamadık aslında. İklim değişikliği krizinin bir kısım emarelerini görüyoruz. Hayatımıza bir anda bir kaos gibi çökebiliyor ama sonrasında normalleşen bir şekilde hemen unutabiliyoruz” dedi. Krizin etkilerinin farklı doğa olaylarıyla, dünyanın hemen her noktasında kendisini gösterdiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Bir an önce, vakit kaybetmeden, hep birlikte harekete geçmeli ve seferberlik duygusuyla mutlak önlemler alabilmeliyiz” diye konuştu.

“DÜNYA İKLİM KRİZİYLE YÜZLEŞMELİ”

Tüm dünyanın iklim kriziyle yüzleşmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, İstanbul'da bu anlamda yürüttükleri çalışmaları anlattı.

İmamoğlu, kendi döneminde kurulan İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) bu anlamdaki önemine dikkat çekerek İPA'nın bütünlükçü düşünmenin merkezi durumuna geldiğini kaydetti.

İmamoğlu, “Ve buradan ‘Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni hazırladık. Bu aslında bizim yolculuğumuzun, sürdürülebilir ama aynı zamanda inovatif bir el kitabı oldu. O yolculuğun her adımında, ona dönüp bakarak, değişmesi gereken noktaları varsa, değiştirerek; kalkındırılması gereken kavramları var ise, onları mutlaka daha yukarıya taşımak noktasında etkin ve sürekli hareket halinde bir mekanizmayı kurmuş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

İSTANBUL İÇİN HEDEF: 2050'YE KADAR KARBON NÖTR BİR KENT

İBB olarak hedeflerinin İstanbul'u, 2050 yılına kadar aşama aşama “karbon nötr bir kent” haline gelmesini sağlamak olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Biz, bu sürecin belli bir döneminde doğruları yapıp, yanlışları bertaraf edip, 2050 yılında bu şehri yöneten insanların, geçmişe dönük baktıklarında takdir ettikleri yönetici veya yöneticiler olma gayreti içerisindeyiz. Biz, bu ve benzeri çalışmalarımızı sadece İstanbul ölçeğinde değil, aynı zamanda mutlak bunu Türkiye’ye yayan bir kavramla hareket ediyoruz” dedi.

“İSTANBUL'U EN ETKİLİ ŞEHİRLERİN BAŞINA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

İmamoğlu şunları söyledi:

-İstanbul'u hem mega şehirler sathında hem Avrupa sathında hem Balkanlar sathında, dünyanın en etkili şehirlerinin başına taşımayı hedeflediğimizi buradan bütün dünyaya duyurmak isterim.

-İş birliğimizin ve konularımızın, iklim değişikliğiyle mücadelede ve bunun gibi doğa, çevre sorunlarıyla etkin bir şekilde hareket etmeye, dünyaya büyük bir sorun olarak yük olduğunu gördüğüm göç meselesinin çözümüne katkı sunmaya çaba gösteren ülkeler, şehirler ve yöneticiler olalım istiyorum.

-İşte bu çalışmalara yoğun zaman ayırırsak, dünyanın savaşmaya vakti kalmayacak. Barışa ve huzura dayalı bir dünya var etme konusunda etkin bir dönemi hep birlikte insanlığa yaşatacağımızı düşünüyorum.