İmamoğlu’ndan Umre açıklaması: Kötülüklerle ilgilenmedim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Umre ziyareti ile ilgili eleştirilere yanıt vererek “Kötülüklerle ilgilenmedim. Umreyle ilgili yazılan kötü düşüncelerin sahipleriyle hiç ilgilenmedim. Ama onlara dahi dua ettim. Bazı kötü kalpler, bazı kötülükler, bazı kötü düşünceler duanın geçemeyeceği kadar kalındır, serttir. Ama umarım onların da iyileşmesine katkı sunar” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na umre ziyaretiyle yöneltilen eleştiriler soruldu.

Daha önce hacı olan annesi ve babası ile birkaç aç önce umreye gitmeye karar verdiklerini ve yılbaşından hemen sonra gitmeye karar verdiklerini anlattı.

“BOL BOL DUA ETTİM”

İmamoğlu “Annemle babamla beraber bırakın Umre’ye gitmeyi, seyahat etmeyeli bile yıllar olmuştu. Bunun mutluluğunu yaşadım. Bol bol dua ettim. Yakın çevremde, benimle teşviki mesaisi olan, bana katkı sunan, birlikte olduğum herkesin güzelliklerle buluşması için dua ettim. Aslında hep iyiliklerle ilgili dua ettim. İnsanlık için, memleketimiz için, milletimiz için, şehrimiz için. Bolluk, bereket için dua ettim. Kötülüklerle ilgilenmedim. Umreyle ilgili yazılan kötü düşüncelerin sahipleri ile hiç ilgilenmedim. Ama onlara dahi dua ettim. Onlar için bile iyilik diledim. Onların bile kötü duygulardan arınmaları için dua ettim. Duamın kabul olmasını diliyorum. Bazı kötü kalpler, bazı kötülükler, bazı kötü düşünceler duanın geçemeyeceği kadar kalındır, serttir. Ama umarım onların da iyileşmesine katkı sunar. Çok mutluyum. Kişisel bir alandır ibadet alanı. Fazla detayına girmeyeyim. Allah kalbine koyanların ya da düşüncesi olanlara nasip etsin” diye konuştu.

İmamoğlu hacca gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya ise “Bunlar nasip, kısmet. Her Müslüman niyet eder böyle şeylere. Allah nasip ederse niye olmasın” yanıtını verdi.

AKŞENER'E TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlu İyi Parti'nin başlattığı seçim kampanyasında kendi fotoğraf ve videolarının da kullanılmasıyla ilgili soru üzerine şöyle yanıt verdi:

“Yani bu konu ister istemez döndüğümüz an itibariyle bana sağdan soldan ulaştı. Biraz inceledim, irdeledim. Kendi hem o ruh halimle beraber biraz dingin bir kafayla süreçlere bakmaya gayret ettim. Onun içine soktuğum siyasi anlardan birisiydi. Ben her şeyden önce sayın Meral Akşener’e yürekten teşekkür ediyorum.

Çünkü adalet temasıyla yayınladığı kampanya bölümünde bana da yer vermiş. Ki başka kavramlar da var adalet kampanyasının içerisinde. Bana derken aslında İstanbul’a yer vermiş oldu ve İstanbul’a yapılan hukuksuzluğa karşı bir mesaj yayınlamış oldu. Bu hem videoyu izledim hem afişe baktım.

Çok da onurlandım. Gururlandım. Teşekkür ediyorum, İYİ Parti’ye, Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e. Çünkü kötülüğe uğrayan insanlar, yalnız kalmadığını hissettiğinde ve güç almak istediğinde desteğe ihtiyaç duyar. Gadre uğrayan insanlar o ihtiyacı karşıladıkça da güçlenir. Aynen az önce işte burada Türkiye’nin siyasetinin duayenlerinin bana verdiği destek gibi. Bana güç vermiştir.”