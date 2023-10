‘İnatçı ve isyancı bir kimliğim var’

Mehmet SERBES

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın haksız yere cezaevinde tutulduğuna inanan ve derhal salıverilmesi gerektiğini belirten TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bu amaç doğrultusunda yollara düştü. ‘Özgürlük Yürüyüşü' adı altında 850 kilometre yol kat etmeyi planlayan Erkan Baş, 1 Ekim'de başlattığı yürüyüşünde 10. günü geride bıraktı. Adana'dan geçerken SÖZCÜ'ye özel açıklamalar yapan Erkan Baş “Arkadaşımızın hak gaspının önlenmesi için yürüyoruz. Ben inatçı ve isyancı bir yapıya sahibim. Sonuna kadar mücadelemiz sürecek” sözleriyle kararlılığını ortaya koydu. TİP liderine bu yürüyüşe neden çıktığını, yol boyunca nelerle karşılaştığını, neden Hatay'dan başladığını ve neyi amaçladığını sorduk. İşte Baş'ın yanıtları:

CAN MUTLAKA ÇIKACAK

“1 Ekim'de Meclis'in çalışma dönemi başlıyordu. Ama Can Atalay'a Gezi Davası'nda verilen ceza Yargıtay'ca onanmıştı ve o, Meclis yerine cezaevindeydi. Bu durumun bir hak gaspı olduğunu düşünerek 1 Ekim'de Ankara yerine Hatay'a gitmeye karar verdik. Atalay'ın haksız tutukluluğunu protesto etmek, Hatay'da depremde sonra yaşanan sorunları eleştirmek için, iktidarın güvensizliklerini, güvensizlikten öte suçlarını ifade etmek için bir yürüyüş başlattık. Atalay'ın ısrarla takip ettiği Adana Aladağ'daki yurt yangınında hayatlarını kaybeden kız çocuklarını unutmamak için de yoldayız. Gezi Davası'nda Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan gibi gencecik çocuklar hayatlarını kaybetti. Can bunların avukatlığını yapıyordu. Bunu engellemeye çalıştıkları apaçık gerçek. Biz bunların hiçbirisinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Can Atalay mutlaka çıkacak. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay kararından sonra bir değerlendirme yaptı, genel kurula havale etti. Biz, Yargıtay kararının AYM tarafından benimsenmediği, aynı görüşte olmadığı değerlendirmesini yapıyoruz. Can'ın tahliye edilmemesi, akla, mantığa, hukuka, anayasaya, yasaya aykırıdır. İnsanların destekleri tüm yorgunluğumuzu unutturuyor.”

İsrail ile Filistin arasındaki savaşa da değinen Erkan Baş şu görüşleri dile getirdi: “Biz TİP olarak emperyalizme karşı, gericiliğe karşı, sermaye iktidarlarına karşı olan bir partiyiz. Biz diyoruz ki, bu ülke askerini yurt dışına göndermemeli, hiçbir yabancı asker de Türkiye'ye girmemeli. Türkiye sosyalist hareketinin çok uzun yıllardır Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olmak gibi bir tutumu var.

Gar katliamında ölenleri andı

TİP lideri Erkan Baş, ‘Özgürlük Yürüyüşü'nde 8 yıl önce 10 Ekim'de 103 kişinin hayatını kaybettiği Ankara gar katliamını andı. Erkan Baş, “Unutmayın, ‘Verin 400'ü bu işi huzur içinde çözelim' cümlesi, Ankara gar katliamının şifresini vermektedir bize. o gün başbakan olduğu için sürecin bütün ayrıntılarına vakıf olan Davutoğlu'nun, ‘Konuşursam çok şey açığa çıkar' diyerek, o katliamın faillerini bildiğini ama söylemeye cesareti olmadığını, daha doğrusu bunu bir pazarlık konusu haline getirdiğini de hiç unutmamak gerekiyor Bunlar bizim canımız, kanımız, arkadaşlarımızın hayatı üzerine kendi siyasi emelleri gereği pazarlık yapacak kadar yüzsüzler. Biz tam da bu yüzsüzlüklere teslim olmadığımızı göstermek için bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz” dedi. Ali EKBER (SÖZCÜ)