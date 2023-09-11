İnatçı yolcu polis tarafından uçaktan indirildi
İstanbu-Elazığ seferini yapan THY uçağında kabin görevlilerinin uyarısına rağmen emniyet kemeri takmayıp taşkınlık çıkaran yolcu, polis tarafından uçaktan indirildi. Taşkınlık nedeniyle sefer 2,5 saat gecikmeli olarak yapılabildi.
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Elazığ seferini yapacak olan uçak, dün yolcularını kabul ettikten sonra havalanmak üzere pist başına hareket etti.
Kalkış öncesi yolcuların emniyet kemerlerini kontrol eden kabin personeli, emniyet kemerini takmadığını fark ettiği yolcuyu uyardı.
Yolcu, emniyet kemerini takmayıp uçak içinde taşkınlık yapınca uçağın pilotu kalkıştan vazgeçerek tekrar körüğe döndü.
Uçuş emniyetini ihlal ettiği için yolculuktan men edilen kişiye uçaktan inmesi gerektiği belirtildi. Yolcu taşkınlığa devam edince uçağa polis ekipleri davet edildi.
Sorunlu yolcu polis ekipleri nezaretinde uçaktan indirilirken, sefer yaklaşık 2,5 saat gecikmeli olarak yapılabildi.