İnfaz Yasası çıktı, cezaevleri boşaldı

Yıl başında cezaevlerinde bulunan kişi sayısı rekor kırmış, kapasitesi fazlası 50 bin kişi yatacak bulamıyordu. 15 Temmuz'da çıkartılan infaz yasası sonrasında cezaevlerinde bulunan insan sayısı 80 bin kişi azaldı, 30 bin kişilik yer açıldı...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 1 Ocak 2023 itibariyle Türkiye'de cezaevlerinde 341 bin 497 kişi bulunuyordu.

2021 yılında cezaevlerinde 272 bin kişi olduğu dikkate alındığında toplam cezaevi nüfusu bir yılda 69 bin kişi artarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı.

Geçtiğimiz temmuz ayında çıkartılan yasa düzenlemesiyle cezaevi nüfusunda keskin bir düşüş yaşadı.

Adalet Bakanlığı’nın son verilerine göre 2 Ekim 2023 itibariyle cezaevi nüfusu 80 bin 415 kişi azalarak 261 bin 82’ye geriledi.

Bu kişilerin 217 bin 146’sı hükümlü, 43 bin 936’sı ise tutuklulardan oluşuyor. Kapalı cezaevlerinde 221 bin 232, açık ceza infaz kurumlarında ise 39 bin 850 kişi bulunuyor.

YER AÇILDI

Adalet Bakanlığı verilerine göre 1 Ekim 2023 itibariyle Türkiye'de; 274 kapalı, 99 açık, 11 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 405 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 297 bin 200 kişi…

Yıl başında cezaevlerinde kapasiteden 50 bin kişi fazla insan bulunurken, şu anda 36 bin kişilik daha yer bulunduğu görülüyor.

YASA ÇIKMIŞTI

14 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni infaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak 15 Temmuz’da Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Buna göre 31 Temmuz’a kadar cezaevinde bulunan bazı hükümlülere, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçme ve buradan da tahliye imkânı yasal statüye kavuşturuldu.

Yasa, bu hükümlüler arasında cinayet, yaralama, uyuşturucu, tecavüz, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve rüşvet suçlarından hüküm giyenler başta olmak üzere onlarca suçtan mahkûm olanları da kapsıyor.

Halen yüksek yargı organında kürsüde ceza yargılamasında görev yapan bir yargıç, sürekli çıkan bu ve buna benzer infaz düzenlemeleriyle hükümlülerin infaz indirimlerinden yararlandırılmasıyla, toplumda bir cezasızlık algısı oluştuğunu belirtti. Cezaların caydırıcılığının ortadan kaldırıldığı gibi sokaklarda suç işleme oranlarında adeta patlama yaşandığına dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Cezaevinden çıktı, evinde öldürüldü

İlginizi Çekebilir Cezaevinden izinli çıkan babasını öldüren oğul tutuklandı