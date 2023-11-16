İnönü Üniversitesi’nin ‘Deprem Öyküleri’ yarışmasına tepki: Acıların yarışması olmaz

Malatya'da İnönü Üniversitesi'nin para ödüllü 'Deprem Öyküleri' yarışması tepki çekti. CHP'li Ağbaba "Deprem ile ilgili bu şekilde bir yarışmanın düzenlenmesi utanç verici, üzücü ve kabul edilemez" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve halen enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Malatya’da, İnönü Üniversitesi tarafından ‘Deprem Öyküleri’ adıyla ödüllü öykü yarışması düzenlenecek. Üniversitenin düzenleyeceği yarışmaya tepki gösteren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “Deprem ile ilgili bu şekilde bir yarışmanın düzenlenmesini utanç verici, üzücü ve kabul edilemez” dedi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının halen devam ettiği ve temiz içme suyuna erişim problemi süren Malatya’da, İnönü Üniversitesi tarafından ‘Deprem Öyküleri’ yarışması düzenleniyor. 30’a yakın akademisyen ve yazar da bu yarışmada seçici kurulda yer alıyor.

ACILAR HÂLÂ TAZE

Üniversitenin yaptığı yarışmanın utanç verici olduğunu belirten CHP’li Veli Ağbaba “6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen 11 ilin başında gelen Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesi tarafından ‘Deprem Öyküleri' yarışması düzenlendiği kamuoyuna açıklandı. Acıları halen taze, hayatı halen normale dönmemiş bir kentin insanları ancak bu kadar kırılabilir” dedi. Ağbaba, şunları söyledi:

“UTANÇ VERİCİ, ÜZÜCÜ…”

– Üniversite rektörünün, akademisyenlerin, yazarların jüri üyesi olduğu yarışmada bir de ödül konulmuş. Yani acınızı anlatın, kim en iyi anlatırsa o para ödülünü alacak deniliyor. Depreme ve depremden etkilenen depremzedelere çirkin bir bakış açısı. Oysa ki 65 öğrencisi ve 7 personelini kaybeden İnönü Üniversitesi’nin ismini acıların yarıştırılmasında değil deprem ile ilgili bilimsel çalışmalarda duymak isterdik. Deprem ile ilgili bu şekilde bir yarışmanın düzenlenmesini utanç verici, üzücü ve kabul edilemez değerlendiriyorum.