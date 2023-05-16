İpek Özbey’le Nokta Atışı
Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ, ikinci tura ilişkin değerlendirmeleri İpek Özbey’le Nokta Atışı’nda yapacak.
Seçim ikinci tura kaldı. Gözler seçmenden yüzde 5,2 oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a ve ittifak ortaklarına çevrildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda hangi kararı verecekler? Alacakları karar ikinci turun belirleyicisi mi olacak?
ATA İttifakı bileşenlerinden Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ, ikinci tura ilişkin değerlendirmeleri İpek Özbey'le Nokta Atışı'nda yapacak.
Türkiye'nin cumhurbaşkanı kim olacak?
Hangi aday avantajlı, seçmenin ikinci tura kadar olan 12 günlük sürede liderlerden beklentisi ne?
İpek Özbey soruyor, siyaset bilimci Edgar Şar ve siyasal analist Suat Özçelebi Nokta Atışı'nda yanıt veriyor.
Elif Beyza Akkaya'nın editörlüğünü yaptığı İpek Özbey'le Nokta Atışı, hafta içi her gün saat 17.30'da SÖZCÜ Televizyonu'nda…