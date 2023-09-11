İş yerinin dış cephe kaplaması kağıt gibi yırtıldı
Diyarbakır'da bir iş yerinin dış cephe kaplaması8 kağıt gibi yırtılıp park halindeki otomobillerin üzerine düştü.
Bağcılar Mahallesi 1108inci Sokak’ta sabah saatlerinde bir iş yerinin dış yalıtım kaplaması, duvardan koparak park halindeki otomobillerin üzerine düştü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, üç otomobilde hasar oluştu. İhbarla bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobiller, sahiplerinin bölgeye çağrılmasıyla yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından bölgeden kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, dış cephe kaplamasının otomobillerin üzerine düştüğü o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)