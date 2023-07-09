İşçiler selde mahsur kaldı! Bakan bölgeye gidiyor

Bartın'da sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sular altında kalan sanayi sitesindeki işçiler helikopterle kurtarılıyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da selin etkili olduğu bölgeye hareket etti.

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Dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağışın ardından Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen köyü mevkisindeki sanayi sitesi sular altında kaldı.

70 İŞÇİ MAHSUR KALDI

Sitedeki iş yerlerinde çalışan 70 işçinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

ÇATIYA ÇIKTILAR

Bazı işçilerin iş yerlerinin çatılarına çıktığı bölgeden tahliye çalışması sürüyor.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AKP Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da çalışmaları takip etti.

BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini suların bastığı Bartın ve diğer bölgelerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde takip edecek.

DİYARBAKIR’DA DA MAHSUR KALANLAR OLDU

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe mahallesi yakınlarından geçen Dicle Nehri’nde su seviyesinin düşük olduğu alanda piknik yapan aralarında çocukların da olduğu 16 kişi, suların yükselmesiyle akşam saatlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 16 kişiyi bot yardımıyla güvenli alana çıkardı.

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