İsim vermeyen Erdoğan’dan hakaret üstüne hakaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi Kızılay nerde diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi. Böyle vicdansızlık olur mu? Kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur değildi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye’de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

*Kahramanmaraş’ta yakalandık. Maalesef bu depremde de kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Depremler nedeniyle yüreğimize düşen ateşi anlatmakta kelimeler yetersiz kalıyor.

“TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK”

*Enkaz kaldırmada sonra geldikçe kayıplarımız da artıyor. Deprem bölgesinde can kaybı sayısı 41 bini geçerken, 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.

*Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Her ne kadar ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ‘devlet yok’ diyorsa da ilk günden beri jandarma, polis yerini almıştır.

“BÖYLE VİCDANSIZLIK OLUR MU?”

*Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi Kızılay nerde diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi. Böyle vicdansızlık olur mu? Kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur değildi. Kızılay 2 buçuk milyon insanına Yemek sunuyor. Bunların kulakları var ama duymaz, gözleri var ama görmez.

*Geçici barınma merkezlerini hızla devreye alıyoruz. Bölgeye 300 bin çadır sevk edildi. Bunların kulakları var ama duymaz, gözleri var ama görmez. 865 bin vatandaşımız çadırda. 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde.

*376 bin vatandaşımız ise MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda. Şehrimizde 132 kurtarma aracı, 408 iş makinesi görev yaptı.

*Tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Çiftçilerimiz içinde her türlü desteği veriyoruz. Kalıcı konutlar için harekete geçtik. 1 yıl içinde kalıcı konutları yetiştireceğiz.

“458 BİN BİNA ACİL YILILACAK”

*Osmaniyeli kardeşlerimiz tüm raporlara e devlet üzerinde kimlik numarası ile ulaşabilir. Şehirlerimizi bütünüyle yenilemek için çalışacağız. Osmaniye'de 9 bin 550 konutla işe başlıyoruz. Yollarımızın tamamı açıktır.

*458 bin bina acil yıkılacak. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız. Adıyaman 8 bin 21, 14 bin 141, Malatya'da 17 bin 990 olmak üzere toplam 70 bin binayı hak sahiplerine vereceğiz.