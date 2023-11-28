İsrail ordusu: Askerlerimizin cesetleri Hamas’ın elinde

İsrail ordusu, öldürülen bazı askerlerinin cesetlerinin Hamas'ın elinde olduğunu açıkladı.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, öldürülen iki 19 yaşında ve 20 yaşında İsrail askerlerinin cesetlerinin Hamas’ın elinde olduğu belirtildi.

Söz konusu 3 askerin kimliklerinin de paylaşıldığı açıklamada, ne zaman ve nerede öldükleri hakkında ise bir bilgi verilmedi.

İsrail ordu radyosu ile Haaretz ve Yediot Ahranot gazetelerinde yer haberlerde, söz konusu 3 askerin 7 Ekim’de Hamas’ın silahlı kanadının Gazze’den İsrail’in güneyine sızarak çatışmaya girdiği İsrail askerlerinden olduğu kaydedildi.

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze’deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150’den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki insani ara uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi’nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda insani aranın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. (AA)

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