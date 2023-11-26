İstanbul Valiliği’nden fırtına açıklaması

İstanbul Valiliği 25 Kasım Cumartesi gününden itibaren kent genelinde etkisini sürdüren fırtınayla ilgili açıklama yaptı.

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İstanbul’da 25 Kasım Cumartesi günü başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Pazar günü gece saatlerine kadar devam edeceği belirtilen fırtınayla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İstanbul genelinde 6 su tahliyesi, 11 çatı uçması, 48 ağaç devrilmesi, 1 duvar çökmesi, 46 tehlike arz eden parça, 1 araç kurtarma, 1 de direk devrilmesi olmak üzere toplam 114 olaya müdahale edildi.

İstanbul Havalimanı’nda yağış ve fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken fırtına nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 46 sefer iptal edildi. İDO 28, BUDO 14, Şehir Hatları’nda da 7 olmak üzere toplam 49 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi, boğaz trafiğinde ise herhangibir olumsuzluk yaşanmadı.”

“ENERJİ KESİNTİSİ SORUNU YAŞANMADI”

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde küçük çaplı enerji kesintileri dışında herhangi bir enerji sorununun yaşanmadığı da vurgulandı. (DHA)

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