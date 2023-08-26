İstanbul Valisi Gül’den Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama
Yunanistan'ın Leros adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin tedavileri İstanbul'da özel bir hastanede sürüyor. Akşam saatlerinde hastaneye gelen İstanbul Valisi Davut Gül, "Geçmiş olsun için uğradık. Bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla iyi" dedi.
Yunanistan’ın Leros Adasında perşembe günü akşam saatlerinde denizde zodyak botla kaza yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın İstanbul’daki özel bir hastanede tedavileri sürüyor.
“BİLDİĞİMİZ, GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA İYİ”
Akşam saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül hastaneye gelerek Sabancı çiftini ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, “Geçmiş olsun için uğradık. Sağlık durumlarıyla ilgili aile mutlaka açıklama yapıyordur. Bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla iyi. Bizim açıklama yapmamız uygun olmaz. Biz insani olarak uğradık. Geçmiş olsun” dedi. (DHA)