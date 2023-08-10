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İstanbul’da 16 araçlık zincirleme kaza

Maltepe'de yağış sebebiyle kayganlaşan yoldaki zincirleme kazaya 16 araç karıştı, 5 kişi yaralandı. 

Yayınlanma: 15:10 - 10 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Maltepe’de gerçekleşen kaza, saat 13.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki 59 AAR 658 plakalı minibüsün şoförü, önünde ilerleyen vincin yavaşlaması sonucu ani firen yaparak karşı şeride geçti. O sırada minibüsün arkasından gelen 15 araç yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda birbirine çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralılara ambulanslarda müdahale etti. Kaza nedeniyle Başıbüyük Yolu Maltepe yönü trafiğe kapandı. Gerekli raporların tutulmasının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (AA)

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