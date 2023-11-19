İstanbul’da çocuk parkında toprak kaydı

İstanbul'da yağış ve fırtınanın etkisi kentin bazı noktalarında olumsuzluklara yol açtı. Eyüpsultan'da yoğun yağış nedeniyle yamaçta inşa edilen bir çocuk parkında toprak kayması yaşandı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmazken inşaat alanı ve park, zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

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Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren, sabah saatlerinde yerini kısa süreli kara bırakan yağış ve eşlik eden şiddetli rüzgar, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Fırtına nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrilirken Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Urfa Sokak’ta bulunan Yunus Emre Parkında saat 09.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi.

Parkın bir bölümündeki toprak, büyük bir gürültüyle alt kısmında bulunan inşaata alanına kaydı. İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından inşaat ve çocuk parkı güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Toprak kaymasında ölen ya da yaralanan olmazken parkın bir kısmı ve yan tarafında bulunan merdivenlerde hasar oluştu. Yaşanan toprak kaymasının park çevresinde bulunan binaların zeminine zarar verip vermediği Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belli olacak.

Salim Yıldız “Burada ev vardı, kentsel dönüşüm kapsamında ev yıkıldı. Bir hafta öncede hafriyat alındı. Bu gece de yıkıldı. Ölen ya da yaralanan yok olayda” diye konuştu. (DHA)

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