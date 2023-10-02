Şile’de dere taştı araziler sular altında kaldı… İstanbul’da yağışın bilançosu

İstanbul'da dört gün boyunca devam eden şiddetli sağanak yağışlar sonucunda farklı bölgelerde metrekareye 42 ile 298 kilogram arasında yağış düştü. En fazla yağış, Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çatalca ilçelerinde kaydedildi. Şile'de derenin taşmasıyla tarım arazileri ve evler sular altında kaldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şile’de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı. Tarım arazileri ve evler su altında kaldı. Ekipler sel sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

EN ÇOK YAĞIŞ ALAN İLÇELER

Perşembe günü başlayan sağanak yağmur İstanbul genelinde etkili oldu. Bu süreçte kent genelinde metrekareye 42 ile 298 kilogram arasında yağış düştü. En çok yağış alan ilçeler sırasıyla Arnavutköy, Şile, Pendik ve Çatalca oldu. Cumartesi günü boyunca yaşanan kısa süreli, şiddetli sağanaklar Pazar günü de devam etti. Özellikle Karadeniz’e kıyısı olan kuzey ilçelerde yoğun yağışlar yaşandı.

289 KİLOGRAM YAĞIŞ

Pazar akşamı ile Pazartesi sabahı arasında en fazla yağış Şile, Tuzla ve Pendik bölgelerinde görüldü. 4 günlük süreçte İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 42 ile 298 kilogram arasında yağış düşerken, tek seferde en fazla yağışı alan ilçe 77.2 kilogramla Arnavutköy oldu. Arnavutköy’ü 71.6 kilogramla Şile, ve 65.4 kilogramla Pendik takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 449 personel, 2 bin 135 araç ve iş makinesiyle su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi gibi toplam 3 bin 034 ihbara müdahale etti. Yağışların etkili olduğu dört gün boyunca İtfaiye ekiplerine 130 ihbar, İSKİ’ye 2 bin 745 ihbar, yol bakım ekiplerine 86 ihbar, park ve bahçeler müdürlüğüne ise 73 ihbar geldi.

ETKİSİ AZALIYOR

AKOM’un hava durumu tahminlerine göre, yağışlar Pazartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek, ancak hafta boyunca İstanbul’da yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 22 ile 24 derece aralığında olacak. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sağanak 7 kenti vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı