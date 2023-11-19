İstanbul’da fırtına: Dere, işletmeleri yuttu…
İstanbul'da sabah saatlerinde kendini gösteren kar etkisini yitirdi ancak fırtına şehrin birçok bölgesini sağanak yağışla birlikte etkiliyor. Şile'de taşan dere nedeniyle işletmeler sular altına kaldı.
İstanbul’da kısa sürede değişen hava durumu, günlük hayatı etkiliyor. Şehirde sabah saatlerinde kar sürprizi yaşanırken İstanbul’un kuzey ilçelerinden Şile’de Yeşilçay Deresi taştı. Yollar göle döndü.
Dere kenarında yer alan işletmeleri su basarken masalar ve sandalyeler sürüklendi. Ekipler bölgede çalışma yürütmeye başladı. (DHA)