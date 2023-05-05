İstanbul’da üst geçitte Gaffar Okkan’lı afişle protesto
Ümraniye'de otobana bakan üst geçide, HÜDA PAR Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el sıkıştığı fotoğrafın, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın resminin altına yerleştirildiği bir afiş asıldı.
İstanbul Ümraniye'de yol üzerindeki üst geçide Hizbullah terör örgütünün şehit ettiği Gaffar Okkan'ın fotoğrafının yer aldığı bir afiş asıldı.
Afişte, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hizbullah’la bağlantısı gündemden düşmeyen HÜDA PAR‘ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun tokalaştığı fotoğrafa da yer verildi.
AKP – HÜDA PAR ortaklığının protesto edildiği pankartın görüntüleri sosyal medya mecralarında “Gaffar Okan’a selam olsun” seslenişiyle paylaşıldı.