İstanbul’da hafriyat kamyonuyla dehşet saçmıştı: Tutuklandı
Sancaktepe'de başlayıp Ataşehir'e kadar devam eden kovalamacanın ardından yakalanan hafriyat kamyonunun sürücüsü Sezgin Açık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul’da dün gece meydana gelen olayda Sancaktepe Paşaköy TIR garajından babasına ait hafriyat kamyonunu çalan 22 yaşındaki Sezgin Açık adeta dehşet saçtı.
Kendisine engel olmak isteyen babası İbrahim Halil Açık’ı darp ederek kamyonu çalan genç, ihbar üzerine bir süre jandarma ekipleri tarafından takip edildi.
Jandarma ekiplerini bir süre sonra atlatmayı başaran Sezgin Açık, Pendik’te ortaya çıktı. Aracı hızla süren Sezgin Açık, polisi peşine taktı.
1 POLİS MEMURU 1 BEKÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Kamyonu hızla sürerek önce Kartal’a geçen şüpheli daha sonra Maltepe’de uygulama noktasında kendisini durdurmaya çalışan polis araçlarının arasına hızla daldı.
Şüpheli olaydan sonra hızla yoluna devam ederken polis memuru Lütfü Bayraktar ile bekçiler Kerem Atay , Doğancan Külünk , Eren Saydır’ı yaraladı.
Yaralılardan Lütfü Bayraktar ile Kerem Atay’ın durumlarının ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
TUTUKLANDI
Sürdürülen takip sonucunda Ataşehir’de kıstırılan şüpheli, kamyonun lastiklerine ateş açılarak durdurulup gözaltına alındı. Açık, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Savcılık ifadesinde susma hakkını kullanan Sezgin Açık “Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Kasten öldürme” suçlarından tutuklandı.(DHA)